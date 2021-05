Con buen sabor de boca para terminar

Terminar de la mejor manera un año atípico y donde no se ha podido pelear por el máximo objetivo. Tras no poder clasificarse para la segunda fase y así pelear por un puesto en la máxima división del fútbol femenino a nivel nacional, el Córdoba Femenino tenía la intención de no pasar apuros en este nuevo subgrupo para no perder la categoría y así fue con el paso de las jornadas. Las chicas dirigidas, en la actualidad, por Roberto Ramírez han mostrado una solidez en su juego que le ha proporcionado llegar a las últimas citas del torneo regular con la salvación en el bolsillo, aunque aún debían terminar la campaña con un buen sabor de boca. Las blanquiverdes visitaban al que parecía ser su rival más directo por conseguir el liderato del Grupo Sur D, pero finalmente no ha sido así. El Levante UD B recibía al plantel cordobés después de encadenar tres derrotas y verse relegado a la cuarta plaza. Asimismo, el filial levantinista no había certificado la salvación y tenía que estar muy pendiente de lo que ocurría en los encuentros que enfrentaba al Fermarguín Gran Canaria y el Málaga; además del Joventut Almassora ante La Solana para no descender a Primera Nacional si perdía ante el conjunto califal.

La poca importancia que tenía este encuentro, salvo debacle en otros campos, se hizo notar durante la primera media hora donde ambos equipos no inquietaron la portería contraria en ningún momento. Al ver la tranquilidad sobre la Ciudad Deportiva de Buñol, las chicas dirigidas por Roberto Ramírez fueron directas a adelantarse en el electrónico, intentando salir campeonas de este nuevo subgrupo tras ver cómo el Valencia Féminas B le iba endosando un 3-1 en su propia casa al Ginelux Juan Grande. Por ello, las blanquiverdes marcaron el primero justo antes del ecuador de la primera mitad por medio de Natalia Mills que, con un disparo desde fuera del área, batió a la guardameta levantinista. Mientras tanto, el cuadro granota seguía con la tranquilidad después de ver cómo La Solana se adelantaba al Joventut de Almassora. Esto hizo que el encuentro se fuese al paso por vestuarios con una victoria momentánea de las visitantes, aunque, como bien diría Pablo Alfaro, iban a pasar "cositas".

Y tanto que fue así. Por un lado, el Juan Grande remontó al Valencia Féminas y hacía inútil la victoria del Córdoba Femenino en tierras valencianas. Mientras tanto, el Fermanguín Gran Canaria doblegaba con relativa facilidad al Málaga CF por un 2-0, mientras que el Joventut Almassora igualaba la contienda ante La Solana (1-1). Estos resultados hacían que el Levante UD B estuviese a un solo tanto de bajar de división. Por ello, el filial granota fue a por el empate desde el minuto uno de la segunda mitad y Silvia igualó la contienda en apenas instantes. Aun así, el cuadro blanquiverde no iba a dejar escapar la victoria tan fácilmente. Tras adelantarse nuevamente por medio de Karen y a pesar de que las locales volvieron a empatar el choque merced a un golazo de Bascu, la entidad califal puso una marcha más en el choque y Cintia y Potassa distanciaron a las levantinistas en el electrónico, dejándolas a tan solo un gol del Joventut de Almassora de bajar a Primera Nacional. Conforme pasaron los minutos, las locales seguían sin inquietar el marco defendido por Curbelo y encajaron una derrota que les dejaba en un abismo de la tercera categoría de fútbol femenino a nivel nacional que finalmente llegó. Y es que el Joventut de Almassora se adelantó a La Solana, dejando al Levante UD B que se uniera a Valencia Féminas B, Málaga CF y Aldaia como nuevos equipos de Primera Nacional.