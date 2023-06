El Córdoba B inicia su particular revolución en Tercera RFEF

El mercado está que arde, y los clubes cordobeses se están moviendo, por el momento, a la perfección, aunque hay dos en concreto que aún no han comunicado nada en el apartado de incorporaciones. Por un lado, el Atlético Espeleño ha logrado mantener a Juan Carlos Quero como técnico, principal baluarte del gran rendimiento de este equipo califal en Tercera RFEF, pero hay otro que sí que está sufriendo una profunda revolución después de no conseguir el ascenso tanto en la temporada regular como en el play off. El Córdoba B armará una nueva escuadra desde cero sin contar con la gran mayoría de sus activos.

De hecho, el filial blanquiverde ha oficializado las dos primeras bajas de este mercado que son Juanma Bernal, Manolillo, Rafa Castillo y un Abreu que podría haber dado el paso al primer equipo califal, pero, finalmente, la dirección deportiva no ha creído oportuno esta promoción. Aun así, no serán las únicas salidas, ya que hay varios jugadores que han confirmado ellos mismos su despedida a través de las redes sociales, mientras que a otros tantos ya le han comunicado que no cuentan en los planes del Córdoba CF: Carlos Dorado, Joaquín, Turmo, Adri Ruiz, Geovanni Barba -este ha firmado con el Xerez CD-, Aitor Brito y Aníbal.

Aun así, tanto el Ciudad de Lucena como el Salerm Puente Genil también han comunicado una serie de renovaciones que le darán mucha fortaleza a unos planteles que tendrán nuevamente el ascenso como principal objetivo. Por un lado, el conjunto lucentino ha anunciado que Marcos Pérez continuará defendiendo la elástica aracelitana para la próxima temporada, al mismo tiempo que la escuadra pontana ha hecho lo propio con Juanfran. Por tanto, los equipos cordobeses vuelven a demostrar que son los referentes en este mercado dentro del Grupo X de Tercera RFEF y quieren ocupar las posiciones cabeceras de cara a la próxima temporada.