Antonio Blanco logra el billete para el Europeo

El crecimiento internacional de Antonio Blanco sigue muy presente. Pese a que el joven futbolista montalbeño ha perdido peso con el primer equipo del Real Madrid, su proyección en las categorías inferiores de la selección española continúa siendo muy notoria. Y este mismo martes logró otro éxito más. El centrocampista cordobés lleva tiempo siendo un jugador imprescindible en los esquemas de Luis de la Fuente en el combinado nacional sub 21, con el que consiguió el objetivo de alcanzar el billete para el próximo Europeo de la categoría, previsto para celebrarse en el verano de 2023 en Georgia y Rumanía.

España necesitaba al menos un punto para sellar la clasificación y no se anduvo con confianzas, ya que saltó al césped dispuesta a alcanzar la victoria frente a Eslovaquia. El cordobés fue titular y dispuso de los 90 minutos en un encuentro muy trabajado para el equipo español. A los cinco minutos, los de De la Fuente consiguieron adelantarse gracias al gol materializado por Bryan Gil, tras un pase de Nico González, ya felizmente recuperado para este encuentro, y que parecía que podía poner las cosas fáciles a la sub 21, aunque no fue así. De hecho, Eslovaquia fue mejorando progresivamente hasta encontrar el empate en el minuto 38 tras un penalti muy riguroso, cometido por Pacheco sobre Trusa. Así, Bernat no falló desde los once metros.

Ya hubo que esperar hasta el segundo tiempo para ver más goles. Superada la hora de encuentro, España hizo el segundo mediante un gran disparo de falta directa de Sergio Gómez, al tiempo que en el 80 se materializó el 1-3, cuando el debutante Robert Navarro, que había salido al terreno de juego por Rodri tan solo 10 minutos antes, anotó un precioso tanto desde el borde del área tras una espectacular jugada ejecutada entre Sergio Gómez y Abel Ruiz. Esa ventaja dio más tranquilidad, aunque los eslovacos siguieron peleando hasta el final, consiguiendo, incluso, acertar con el 2-3 en el tiempo de descuento.

Con todo, España logró su objetivo y estará el próximo año en la fase final del campeonato continental. Cabe decir que Antonio Blanco ya superó la edad sub 21, ya que cumplirá 22 años en julio. Sin embargo, el formato de estos torneos permite llegar al Europeo a todos los jugadores que comenzaron dicho ciclo con la edad reglamentaria.