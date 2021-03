Zequi, con el ritmo del gol en un partido “espectacular”

En ocasiones puede pasar desapercibido. Aunque no suele ser habitual. También es difícil que suceda debido a su acierto, en determinados momentos, de cara a portería. Lo cierto es que sus cifras anotadoras son más bien consecuencia de la insistencia. Si en la primera no entra, él repite hasta que lo consigue. Y si tiene una oportunidad clara de repente, no la desaprovecha. De tal forma logra Ezequiel Montero Zequi mantener su estatus de segundo máximo goleador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Con no pocos tantos además pues tras marcar un doblete en la importante victoria del conjunto blanquiverde ante el Jimbee Cartagena acumula nueve. Nada mejor que tales números, y por supuesto los tres puntos del equipo, para celebrar, por cierto, su 27 cumpleaños -que es este miércoles-.

Su actuación fue una de las relevantes del choque con el potentísimo Jimbee. Bueno, en realidad todo el cuadro califal estuvo a un nivel excelente. Pero el gaditano fue el autor de dos goles, que además tuvieron un valor enorme. Básicamente porque con el primero equilibró el tanteador tras la diana de Solano y con el segundo, aportó calma con una diferencia de dos –fue con el 3-1 en este caso-. Por tanto, colaboró más aún en la consecución de un triunfo de prestigio y justo. “Creo que hemos hecho un partido espectacular. Hemos dominado los 40 minutos, quizá quitando el momento del gol (del rival), que nos vinimos un poco abajo”, expuso el ala tras la contienda en Vista Alegre. “Hemos trabajado genial y estamos satisfechos para encarar la final que nos espera el sábado”, añadió, ya con la mirada en un duelo trascendental con el Ribera Navarra.

La verdad es que la victoria ante el conjunto departamental, uno de los poderosos en la presente campaña -configurado para batirse el cobre con los tres grandes-, vino a recompensar un trabajo que ya había empezado días atrás. Porque el pasado sábado el conjunto blanquiverde mereció sumar en su visita al Palma Futsal. Entonces, la falta de puntería, o más bien el portentoso papel realizado por Carlos Barrón bajo palos, lo impidió. “Creo que merecimos, mínimo, el empate. Hicimos un partidazo, y los mejores fueron los dos porteros. Pero al final la pelota no entró”, señaló Zequi al respecto. A todo esto, el gaditano estaba feliz no sólo por su par de dianas, el trío de puntos y la imagen sino porque todo ello llegó un día antes de cumplir años. “Qué mejor manera de celebrarlo que con una victoria del equipo. Si puedo seguir sumando en la faceta goleadora, mucho mejor”, afirmó.