Sin premio al esfuerzo

La sorpresa siempre puede suceder. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quería citarse con la historia en la capital madrileña, acercándose así un poquito más a la salvación en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional, pero, ¿cómo iba a ser histórico ganar un solo partido? Pues porque enfrente estaba un todopoderoso Movistar Inter que ya perdió en la ida en el partido disputado en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre y que se iba a encontrar con un conjunto blanquiverde muy combativo, queriendo dominar el esférico en todo momento y sometiendo, en varias fases, al cuadro interista.

Una primera parte muy disputada la que se estaba viendo en el Pabellón Jorge Garbajosa. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, a pesar de ser un rival inferior en comparación al conjunto local, salió sin ningún tipo de miedo, sabiendo que sus posibilidades pasaban por desplegar su filosofía de juego sin ningún temor. Gracias a ello, los chicos dirigidos por Josan González mantenían el dominio del esférico, pero no tenían la suficiente claridad en ataque para meter en serios problemas al guardameta Jesús García. Por su parte, el Movistar Inter se sentía cómodo, en primera instancia, sin el balón e intentaba aprovechar los errores defensivos de los blanquiverdes, teniendo tanto Sepe como Fits dos oportunidades muy claras para adelantar a los locales.

Esta tendencia se mantuvo hasta el ecuador de la primera mitad, con un cuadro interista teniendo el protagonismo en la zona ofensiva hasta tal punto de que Fabio y Viana tuvieron que sacar sobre la línea de gol un doble intento de Eric Martel. Aun así y conforme el tiempo seguía pasando, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad dio un paso al frente en cuanto a valentía se refiere, encontrando mucha verticalidad y frescura en los jugadores del filial que entraban procedentes del banquillo. De hecho, Rafalillo gozó en sus botas de un esférico para adelantar a los califas tras un disparo de Lucas Perin, aunque Jesús García tapó todos los espacios para que el canterano no tuviera opción a ver puerta.

Es cierto que, en esta fase del duelo, el Movistar Inter se encontraba muy incómodo y más aún cuando la primera parte seguía su curso, pero la pólvora que cosecha un equipo de este calibre te puede pagar muy caro cada uno de los errores que puedes tener. Tanto es así que un contragolpe perfectamente llevado los locales, un disparo de Fits ofreció un rebote franco para un Borja que no desaprovechó la oportunidad y superó a Fabio. A partir de aquí, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no se enmudeció ni nada del estilo. Fue a por el empate con todas sus armas y Lucas Bolo y Jesulito estuvieron a punto de subir nuevamente las tablas, pero finalmente no fue así y ambos clubes se fueron al paso por vestuarios con la victoria momentánea por parte interista.

La reanudación dejó un partido totalmente idéntico a lo visto durante la primera mitad. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió nuevamente a la pista del Pabellón Jorge Garbajosa con el objetivo de no conceder defensivamente para seguir estando a tan solo un tanto de puntuar en una de las canchas más complicadas de toda la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Gracias a esto, el cuadro dirigido por Josan González mantuvieron en su sitio a un Movistar Inter que seguía estando incómodo en su propio 40x20, llegando, eso sí, con relativo peligro, pero sin incrementar la ventaja que consiguió durante los primeros 20 minutos gracias al tanto de Borja.

Nuevamente y conforme el segundo periodo seguía su curso, el conjunto blanquiverde iba creciendo tanto en su propio campo como en el área rival. De hecho, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tuvo hasta tres acercamientos muy claros antes de llegar al ecuador de estos segundos 20 minutos por medio de Lucas Bolo, Joaquín e Iván Gemes, pero Jesús García mantuvo la persiana cerrada, aunque no por mucho tiempo. Los de Josan González impusieron nuevamente el empate en el marcador, merecido todo sea dicho, gracias a un disparo a bocajarro de Viana al que nada pudo hacer el pupilo de Pato.

Todo parecía apuntar a que el partido iba a entrar en un nuevo escenario, con un Córdoba Patrimonio de la Humanidad mucho más valiente y queriendo la victoria en una de las pistas más complicadas de toda la Primera División. De hecho, Miguelín tuvo en sus botas adelantar a los blanquiverdes en el encuentro, pero la alegría duró muy poco. Un error a la hora de defender una jugada a balón parado dejó totalmente solo a un Sepe que marcó a placer para subir nuevamente la ventaja al marcador. Este tanto sentó como un auténtico jarro de agua fría a un cuadro califal que, instantes después, vio como Drahovsky lanzó un saque de esquina y Zequi, buscando despejar el balón, desvió la trayectoria y el esférico acabó en la portería visitante.

A partir de aquí, el técnico Josan González decidió plantear el quinto jugador para crear superioridad y olvidar ese crisis de juego que podía suponer el doble varapalo visitante. Y surtió efecto. En la primera oportunidad con portero jugador, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recortó la distancia en el marcador gracias a un buen tanto de Perin. De hecho, esto fue una inyección de energía para unos blanquiverdes que, en la jugada inmediatamente posterior, Viana mandó el esférico al palo de la portería de Movistar Inter. Quedaban tres minutos y la posibilidad de puntuar seguía presente.

Un final de partido de infarto. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se merecía puntuar en la pista del Jorge Garbajosa. Eso era un hecho. Lo intentaba una y otra vez el conjunto blanquiverde, pero no podía derrumbar la muralla interista. En cambio, estos últimos intentos fueron en vano y los chicos dirigidos por Josan González se quedaron a las puertas de puntuar ante un rival que peleará por el título de Primera División. El crecimiento es real y se tiene que mantener en las próximas jornadas regulares.