Nueva semana, nueva perspectiva

Volver a empezar, aunque ahora en un contexto diferente. La derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la cancha del Ribera Navarra dilapidó prácticamente las opciones del plantel cordobesista de meterse en puestos de Copa de España. Los de Josan González querían pugnar hasta el último momento, y tuvieron una oportunidad franca ante el colista de Primera División. Sin embargo, no pudieron superarle, y ahora la perspectiva es completamente diferente. Bien es cierto que los cordobeses van a pelear hasta que matemáticamente sea imposible la clasificación, ya que así deben hacerlo también por su propia supervivencia en la categoría, aunque es innegable que están virtualmente fuera del torneo, pues tienen cinco puntos de desventaja con el octavo clasificado, con solo seis por jugarse.

Y es que la mentalidad en la propia plantilla ya refleja la decepción por haberse truncado ese sueño. Es el siguiente gran desafío histórico de la entidad que, no obstante, no debe perder el prisma de su reto principal este año, que no es otro que asegurar lo antes posible la permanencia. Jugadores emblemas dentro del equipo como es el caso de Jesulito se expresaron en redes sociales tras la derrota. El ala gaditano reconoció estar “muy jodido”, tras “otro año sin poder disputar la Copa de España con esta gran familia”. Eso sí, puntualizó que “no queda otra que levantarse y seguir peleando. Aún quedan cosas muy bonitas”.

Sea como sea, es innegable que la situación se ha vuelto delicada para los cordobeses. Y es que acumulan ya cuatro encuentros consecutivos sin ganar, sumando dos derrotas en dicha racha. Así es, el empate frente a Levante y la derrota en Tudela no solo han acabado con la opciones de Copa, sino que han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad defensiva de los califas, en una Primera División de máxima igualdad y en la que cualquiera puede derrotar a cualquiera. Es más, en ambos casos, el Córdoba Patrimonio se dejó puntos ante equipos que se encontraban en ese momento en puestos de caída.

Por tanto, no se recorta distancia con los arriba, y se pierde la ventaja con los de abajo. En efecto, el cuadro cordobesista arranca una nueva semana con la mentalidad puesta en no perder más pie con respecto al abismo. De momento, los demás resultados han propiciado que el equipo se mantenga en la duodécima posición, aunque con solo un punto de renta sobre la zona roja, que marcan a día de hoy el Xota y el Real Betis. Con ese prisma se busca cerrar una primera vuelta con dos encuentros de infarto, recibiendo en Vista Alegre a ElPozo Murcia y viajando a la cancha del Viña Albali Valdepeñas.