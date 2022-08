Neiva Cano prolonga su estancia en el Deportivo Córdoba

Otra renovación más para el Deportivo Córdoba Cajasur. El club cajista ha alcanzado un acuerdo con Neiva Cano para la renovación de la cierre jienense por tercera campaña consecutiva en las filas del primer equipo cordobés, lo que hacen un total de seis cursos ligada a la disciplina deportivista si se tiene en cuenta su primera etapa en la capital entre los años 2016 y 2019.

Neiva tiene claras sus prioridades para continuar el próximo año 2022-23 en la entidad de Vista Alegre, ya que “independientemente del bajón que la pasada temporada se dio respecto al año anterior”, ella está “a gusto en el club, con el cuerpo técnico y, por supuesto, con mis compañeras, de las que aunque algunas han renovado y otras se han marchado, igualmente este proyecto sigue avanzando hacia adelante, y aquí estamos un añito más”.

La renovación de la '14' cajista se suma a la continuidad de otras compañeras como Inma Sojo, así como a las incorporaciones ya anunciadas de Clara Gea, Andrea Pegue o Ana Rodríguez, en un verano bastante movido en los despachos del club sobre lo cual Neiva cree que “los cambios siempre son buenos”, por lo que deben confiar “un año más en el cuerpo técnico y en el buen trabajo que están haciendo en cuanto a los fichajes que se están llevando a cabo, y con todo ello trataremos de luchar una temporada más por conseguir el objetivo del ascenso a Primera División”.

A sus 26 años, la exjugadora del Martos reconoce que a nivel individual tiene “muchas ganas de empezar otra temporada e intentar conseguir ese ascenso de categoría que tanto” desean. Asimismo, físicamente se encuentra “muy bien”, incluso ha “perdido algo de peso”, lo que puede ayudarle a “tener más resistencia y ganar en velocidad, y con todo eso, pues me siento con muchas fuerzas y muchas ganas”.

Neiva tiene entre ceja y ceja el objetivo de ascender a la élite a nivel colectivo pero también como deseo personal, porque “realmente, el objetivo del club sí creo que es finalizar entre los dos primeros clasificados, disputar ese play off de ascenso y, si se puede subir, ¿por qué no? En mi caso, tengo muchas ganas de conseguirlo porque ya me quedé con la espinita hace dos años y en ese sentido sí que quisiera por fin conseguir ese ascenso a Primera, pero hay que ir poco a poco y partido a partido”.