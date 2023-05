José García Román: “Si hemos superado este año, podemos con cualquier cosa”

Una vez terminada la temporada regular, toca haber balance de todo lo ocurrido. El año que ha atravesado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ha sido como podía caber esperar en un principio, ya que el objetivo estaba marcado en asaltar la zona media de la tabla y luchar tanto por la Copa de España como por el play off por el título. Pese a ello, finalmente hubo que pelear hasta el final por la salvación, logrando estar un año más en la élite del fútbol sala nacional, tildando así todo este proceso de “aprobado, e incluso notable” por el mandamás, José García Román, que ha querido recordar todos los contratiempos que ha sufrido su equipo durante la campaña.

El Córdoba Patrimonio confirma la continuidad de Josan González

Más

De esta manera, con respecto a la campaña en sí, García Román ha afirmado que “si hemos superado este año, ya podemos con cualquier cosa porque, más complicado que esto, es difícil que lo tengamos”. Así, ha enumero los “problemas que tuvimos al principio con los extranjeros, luego el preparador físico, que venía con renombre internacional, no le convalidan el título, al míster le llega una buena oferta en diciembre y está a punto de marcharse, dos jugadores piden la baja por paternidad, y cuando estábamos remontando el vuelo sancionan a nuestro máximo goleador con cuatro partidos”. Un sinfín de complejidades a las que, pese a todo, han conseguido “sobreponerse y estar aquí hoy”.

Por todo ello, el dirigente de la entidad blanquiverde evalúa con un “aprobado” la campaña, o, incluso, afirma que “le pondría notable”, ya que “sobreponerse a todos los contratiempos que hemos tenido no ha sido fácil”. Y es que, asumiendo responsabilidades, el mandamás ha recordado que “aquí todo el mundo se equivoca”, y que “el que no se equivoca es el que está en la barra de la taberna hablando y diciendo cómo hay que dirigir el club”, ya que “eso lo sabemos hacer todos”, y “el tema es el día a día”. Por ello, asume que es “el que más se ha equivocado, porque soy el que tiene que tomar las decisiones”.

Un décimo aniversario con muchas sorpresas

Cambiando de tercio, José García Román también ha comentado que, con motivo del décimo aniversario del club, se llevarán a cabo una serie de actividades con las que enaltecer este hecho que, pese a que “diez años son nada para un club”, hay que recordad que “hay muchas metas cumplidas”. “ Este club disputó su primer partido el 12 de octubre de 2013, no ha cumplido todavía los diez años, pero ya hemos hecho mucho, hemos llegado a élite y hemos conseguido estar cuatro años seguidos en la élite. Lo complicado no es llegar, es mantenerse, y creo que de momento lo estamos consiguiendo, unas veces con más problemas y otras con menos. Desde la modestia, creo que es para estar orgulloso”, ha apuntado.

Además de ello, ha recordado que “los actos del décimo aniversario empezaron con la exposición realizada en la Feria de fotos de los diez años de club, y queremos que siga con diferentes actos”, adelantando que tienen “preparado un partido contra uno de los equipos más importantes de la liga para pretemporada, una serie de charlas que se realizarán también en el C.C. El Arcángel, y una serie de actos para recordar la historia del club”. No ha podido adelantar el rival al que se enfrentarán en pretemporada, pero sí que ha afirmado que será “relevante y acorde con el hecho de poder celebrar este décimo aniversario”.

“En enero dijimos a todos los jugadores que tenían libertad para negociar”

Por otro lado, también ha abordado el tema de las salidas del club, con hasta siete despedidas que han traído consigo ríos de tinta, incluidas ciertas críticas por parte de los futbolistas por una supuesta falta de liderazgo en el vestuario. Al respecto, José García Román ha afirmado que “cada uno se define muchas veces con las declaraciones que hace”, y que “si consideras que hay algo que está mal, tienes que decirlo cuando estás dentro”, ya que a él, personalmente, le ha dolido “lo que se haya podido hablar del entrenador, pero eso es algo que tiene que hablar él -por Josan González-”.

Además, ha afirmado contundentemente que “en lo que respecta al club, tengo la conciencia muy tranquila”, ya que “en enero se les dijo a todos los jugadores que en ese momento no se podía negociar con ellos, y que la situación era lo suficientemente difícil que para qué íbamos a negociar, si estábamos en descenso y no sabíamos si íbamos a estar en Primera o Segunda. Dijimos a todo el mundo que tenía libertad para negociar, y ahí está por ejemplo Pablo Del Moral, que negoció y firmó con otro equipo. Quien no ha negociado es porque no ha querido o porque no ha tenido otras opciones para salir”. Además, sobre la salida de Alberto Saura en particular, ha afirmado que, en un momento dado, tanto los representantes del jugador como el propio club vieron “que la mejor opción era que saliera”, ya que “al margen de que haya sido el máximo goleador, en el último partido se vio. Muchas veces no había comunión, y creímos que la mejor opción era esa”.

Un futuro aún por definir, pero con José García Román al frente

Finalizando ya la comparecencia de prensa acontecida en el Centro Comercial El Arcángel, José García Román también ha abordado el tema de su salida del club, recordando qeu “esto hay que dejarlo”, y afirmando que “muchos de los clubes de nuestro entorno están en manos de mecenas”. Y es que el fútbol sala, tal y como él mismo ha reconocido, “no es un deporte caro”, ya que si al Córdoba Futsal “le sumásemos 250.000 o 300.000 euros más, pegábamos un salto de calidad que estaríamos luchando por Copa de España o play off”. Por ello, espera que “venga un mecenas o alguien que de verdad esté dispuesto a apostar”, porque en su caso “ya son diez años al frente del club, que queman. Ideas tengo cien mil, pero que lo que falta es dinero. Si llega alguien nuevo, es sabia nueva con ideas nuevas. Después de un año tan duro, creo que el míster se merecía un año más tranquilo”.

De esta manera, han logrado cuadrar las cuentas de esta temporada, y espera que “si hay un déficit, sea mínimo, de en torno a los 10.000 o 15.000 euros”, pero es algo que “aún no está cerrado”, ya que “hay ingresos pendientes y algunos gastos que cubrir”. Pese a ello, ya se piensa en la temporada que viene, con la campaña de abonos como eje central. “Quiero reunirme con Movatec, que son los que nos llevan todo lo de los abonos, y en cuanto lo tengamos cerrado, lo anunciaremos”, ha anunciado, adelantado que se tendrá “un detalle con los socios el año que viene”, ya que cree que han sido “los grandes sacrificados este año, porque había necesidad en un momento dado de tener el máximo aforo posible”.