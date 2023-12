Josan González: “Es una victoria más que merecida y muy importante”

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad vuelve a sumar de tres, y lo hace convenciendo a los más pequeños de que sus ídolos visten de blanco y verde. El conjunto califal se impuso en la noche del sábado al Xota FS en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, donde el club había organizado un evento para que los aficionados arrojasen juguetes y peluches al terreno de juego destinados a los más desfavorecidos. “Todos hemos sido niños y hoy era muy importante que nos pusiéramos en la piel de esos niños que fuimos y que un día quisimos ser futbolistas”, ha recordado Josan González en la rueda de prensa posterior al duelo, subrayando que “hoy mis jugadores han sido ídolos”.

Esfuerzo, sacrificio y compromiso. Esas fueron las máximas exigidas por el técnico pontano a los suyos, apuntando que su equipo ha hecho “un primer tiempo muy completo, con muchas situaciones de gol”, e incluso detallando que han sido trece a favor de los blanquiverdes y seis a favor de Xota. Pese a ello, se han ido perdiendo en el marcador al descanso, aunque eso no ha variado su discurso: “lo único que he hecho en el descanso ha sido reforzar, recordar que estábamos haciendo muchas cosas bien, que estábamos teniendo muchísimas llegadas”, ha destacado González.

Así, con las tres premisas antes expuestas, los blanquiverdes han saltado al terreno de juego en la segunda mitad, donde han mantenido el plan de partido “tanto en el plano táctico como en el anímico”, buscando así esforzarse aún más “cuando las cosas no iban bien en el marcador”, y logrando así “una victoria más que merecida, y muy, muy importante”. Para este triunfo ha resultado fundamental un Vista Alegre que para Josan ha sido “el Vista Alegre de las grandes citas, ese que nos ayuda muchísimo en momentos puntuales, haciéndonos sentir que vamos volando, que tenemos una marcha más cuando estamos cansados, lo cual es de agradecer”.

El único punto negativo ha sido la lesión de Zequi, de la que aún no se conoce alcance, que viene a completar una primera vuelta en la que, a falta de un partido, el equipo ha pasado “muchísimas cosas en forma de lesiones, muchísimas”. Así lo ha destacado Josan González, enfatizando también que es “la mejor primera vuelta histórica del club en Primera División después de cinco años”, a pesar de esas lesiones que, para él, no son excusa. “Es la primera vez que hablo de esto, y no voy a hablar más en toda la temporada. No quiero que nadie se excuse, vamos a luchar siempre y vamos a dar el máximo con los que estemos”, ha apuntado.

Por último, ha destacado la aportación de un filial del que hoy ha debutado Dani, y ha vuelto a repetir que tienen “prohibido totalmente ponernos excusas”, que no pueden “mirar al lado”, ya que están los que están, y la gente lesionada les da “fuerza”, y les ayuda desde fuera. “Ese tiene que ser nuestro camino. Nos quedan muchos partidos, nos quedan muchas cosas bonitas. Tenemos ocho partidos de segunda vuelta en Vista Alegre, y vamos a esperar que, con esta afición, sea un gran año”, ha concludio Josan González.