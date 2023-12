El Córdoba Patrimonio vuelve a soñar en Vista Alegre

Una victoria de las que cambian dinámicas. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad vuelve a sonreír. Seguramente, los de Josan no quieran ni hablar de opciones matemáticas de Copa de España, pues mejor ir a lo suyo y seguir sumando semana tras semana. Y eso ha ocurrido este sábado en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, donde los califas han tirado de orgullo y talento para remontar ante un potente Xota FS.

Con necesidad urgente de volver a sumar. Y si es de tres, mejor aún. Con esa mentalidad inició el encuentro el conjunto blanquiverde, que se repartió de primeras el protagonismo con la escuadra navarra. Los primeros minutos trajeron consigo buenos acercamientos para uno y otro bando, aunque el dominio de la posesión iba recayendo claramente en los blanquiverdes, que sumaron su primera ocasión de real de peligro con un disparo de Perin que se marchó desviado.

Eso sí, Xota gozaba de una calidad notable y a la contra también supo sacar partido y hacer sufrir al Córdoba Patrimonio, que entró rápido en problemas de faltas. Con doce minutos por jugarse en la primera mitad, la cuenta de los locales ya marcaba cuatro faltas. Eso dio moral a los visitantes, que empezaron a poner en apuros a Fabio. Y ese cambió de guion dio resultados, ya que a los diez minutos llegaría el primero de los navarros, en una gran acción individual de Linhares, que tras driblar a Antoniazzi, logró meter el esférico bajo los pies de Víctor.

El choque se durmió un poco tras aquello, aunque el Córdoba Patrimonio no se vino abajo en absoluto. De hecho, subió de nuevo líneas en la presión -ahora controlando mucho más los contactos- y fijó su mira en la portería de Asier, que tuvo que intervenir de manera salvadora ante varios disparos peligrosos de Antoniazzi u Osamanmusa. Sea como sea, los primeros 20 minutos murieron sin más goles, con lo que al Córdoba le iba a tocar intentar remontar en la segunda mitad.

Eso sí, ya con ambos conjuntos en vestuarios, Vista Alegre iba a vivir otro momento especial. Y es que la afición se volcó con la acción promovido por el club y Bomberos Córdoba, y desde las gradas llovieron infinidad de peluches que, en estas fechas tan marcadas, irán destinados a los más necesitados para que ningún niño se queda sin juguete en Navidad.

El segundo tiempo trajo consigo un reinicio favorable para Xota, que sumó la primera ocasión en un mano a mano entre Linhares y Víctor, que resolvía bien el meta, y que acto seguido tuvo que sacar una mano salvadora ante un golpeo lejano de Saldise. Pero de ahí comenzó a mejorar el cuadro de Josan, que también quería acercarse a puerta y lo hizo, entre otras, con un disparo de Osamanmusa al resolverse de espaldas. Sea como sea, fue cercano al ecuador de la segunda mitad cuando empezó a volcarse totalmente el Córdoba Patrimonio sobre la portería de Asier, y tanto va el cántaro a la fuente que, al final, un derechazo de Zequi servía para establecer el 1-1.

El empate sí que dio alas definitivas a los cordobesistas, que siguieron rondando del gol, primero con un gran disparo de Perin que atajó el meta, e igualmente en otra gran acción espectacular del pívot tailandés, que fue repelida con ciertos problemas. Asimismo, Antoniazzi también buscó el gol, aunque éste se encontró con la madera. Y en pleno dominio total, el partido tuvo que pararse durante varios minutos por problemas para Zequi, que tuvo que ser retirado en camilla tras un choque fortuito con un jugador visitante. El gaditano ponía fin a su participación.

No obstante, ese contratiempo no cambió la inercia, ya que justo cuando el choque se reanudó, el Córdoba Patrimonio logró otro acercamiento que terminó en gol de Lucas Perin. Delirio en Vista Alegre y Xota ponía el juego de cinco, aunque no le funcionó ante la gran defensa cordobesa. De hecho, hubo otra ocasión de Osamanmusa que rechazó Asier y justo la recogió Pulinho, cuyo remate fue repelido por el poste. A balón parado llegaría la más clara de los navarros en estos minutos finales, con una falta al borde del área que sacó el conjunto califa a bocajarro. Y ahí murió el partido, con tres puntos de oro que permiten seguir soñando al calor del hogar.