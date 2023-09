Josan González: “Lo realmente importante tras el partido es que lo de Altamirano quede en un susto”

Satisfecho, pero aún un tanto dolido tras los difíciles momentos que se han vivido en la recta final del encuentro del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Noia, puesto que un jugador local ha permanecido inconsciente durante varios minutos, hasta que finalmente ha podido abandonar el pabellón en camilla, aunque ya con la consciencia recuperada. En este sentido, Josan González ha querido comenzar su comparecencia pública subrayando que “lo primero es desearle una pronta recuperación a Leandro (Altamirano), que además ha sido jugador mío en Murcia y le tengo muchísimo cariño, un chico espectacular y un gran futbolista”, por lo que “lo que queremos todos es que después del parón esté disponible y que solo se haya quedado en un susto”.

Triunfo de autoridad para el Córdoba Patrimonio

Más

Dicho esto, el técnico ha entrado a valorar el encuentro de los suyos, que se han llevado un triunfo importante, y tras el que deben “reforzar esos inicios que estamos teniendo, muy concentrados, con un punto de activación optimo, y seguir trabajando para no encajar ese 1-1, donde veníamos justo de una situación con portero-jugador que tuvimos el 0-2 muy claro”. Asimismo, el preparador pontano afirma que los cordobeses han hecho “mucho daño en las transiciones, que es una de sus armas fuertes” y “no les hemos dejado correr”, además, de puntualizar que “en el primer tiempo hemos tenido situaciones de acertar el último pase para irnos un poco más claro en el marcador”, al tiempo que ellos “nos han generado mucho peligro con los pívots, no hemos estado bien en la presión”. No obstante, volvía a incidir a continuación que “lo importante ahora es, más allá del partido, que Leandro esté bien lo antes posible”.

En lo que se refiere a los problemas de faltas que ha tenido su equipo, Josan expone que “hay que adaptarse a lo que este año han querido los entrenadores, que se piten mucho más los contactos, y nos hemos ido a 15 faltas en el partido, una exageración en mi opinión, y no digo que no hayan sido faltas. El partido también ha estado ahí, se lo comentaba a Tomás (entrenador local), han sido cinco diez metros y solo han hecho un gol, entre Fabio y los balones que han ido fuera, que han sido determinantes”.

Con todo, reconoce que “algunas faltas se podrían haber evitado, sobre todo en campo contrario”, pero “lo importante es adaptarse y poner el foco en lo que viene, la parte más importante es que no podemos bajar ni un ápice el nivel de entrenamiento, disfrutar entrenando, y la humildad, debemos ser muy humildes porque después del parón tenemos un partido muy complicado con Alzira, que van a llegar necesitado de puntos y a nosotros nos daría un paso adelante muy importante en el objetivo de la salvación”, por lo que “el próximo partido en Vista Alegre, el domingo a las 17:00 dentro de dos semanas, necesitamos el pabellón lleno para conseguir esos tres puntos”.