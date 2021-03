Josan González: "Éste es nuestro camino"

Una auténtica sorpresa, pero más que merecida. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba dando avisos de su crecimiento exponencial ante ElPozo Murcia y Palma Futsal, aunque no llegaba una victoria que refrendara las buenas sensaciones. Sin embargo, la entidad blanquiverde ha vuelto a cuajar un gran encuentro en su vuelta a Vista Alegre y se ha llevado una abultada victoria ante un Jimbee Cartagena que se le ha visto desesperado en varias fases del partido. Y es que los chicos dirigidos por Josan González han firmado una gran contienda, demostrando que son capaces de vencer a cualquier equipo que esté en la Primera División. Gracias a esto, el técnico pontano ha alabado el gran trabajo que han desplegado sus jugadores sobre el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. "Llevamos queriendo muchas semanas convertirnos en un equipo con mayúsculas", explica.

Un encuentro que a priori era claro favorito el Jimbee Cartagena, pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha demostrado que es capaz de vencer a cualquiera y más cuando finalmente entran los goles. "Veníamos hablando después del partido de Palma que era muy importante el acierto. Generamos muchísimas ocasiones allí y hoy también hemos tenido varias situaciones de gol, pero hoy hemos estado más acertados", añade un Josan González que está muy orgulloso de sus chicos. "Independiente de los goles, de ganar o de perder, es un día para felicitar a los jugadores porque confían plenamente en el proceso. Llevamos queriendo muchas semanas convertirnos en un equipo con mayúsculas, sin excusas, con gente responsable y creo que hoy, más que hablar de lo deportivo, me gustaría resaltar que este es un equipo con mayúsculas y que para ganarnos, como lo hizo Palma la semana pasada, tienen que sufrir mucho". Por otro lado, esta victoria significa que el club blanquiverde vuelve a salir del descenso. "Hoy conseguimos tres puntos que son muy necesarios y hay que seguir por este camino. Quiero dar las gracias a la afición porque somos un mejor equipo cuando está la gente en la grada. Felicitar a los jugadores porque se están convirtiendo en un grupo humano increíble, que van todos a una, que sufren en cada acción que nos hacen y que celebran cada balón que robamos. Este es nuestro camino, seguir trabajando, seguir creciendo como grupo y seguir creyendo en el proceso".

Por otro lado, el trabajo que está realizando Josan González al frente de la primera plantilla califa está viendo sus frutos conforme las jornadas van pasando. "Ha habido muchos partidos en los que me he sentido muy identificado con el juego y se van haciendo las cosas que queremos. Somos un equipo muy disciplinado en defensa y que vamos a buscar la portería contraria en ataque. Somos conscientes de que si queremos ganar este tipo de partidos tenemos que salir a jugar y a por el partido", apunta un cordobés que analiza las virtudes que ha tenido su escuadra. "Hemos defendido bien ante un equipo que tiene una calidad bestial, pero también hemos sabido correr juntos para adelante y para atrás. Al final ante un equipo con tantísimo talento como Cartagena, nuestro objetivo, además de ser mejores, es minimizar las virtudes del rival y hoy creo que por muchos momentos hemos conseguido atar a la mayoría de sus jugadores. Los chavales se han vaciado y se han partido la cara. Insisto en que solo tengo palabras de elogio para lo que han hecho. Todos sabemos que los procesos de cambio son difíciles y que llevan tiempo, pero ellos están cambiando rápidamente a nivel de grupo. Hay muchísimo trabajo detrás de numerosos profesionales para que esto salga y me alegro muchísimo por todos ellos", culmina.