Rápido adiós al ‘play off’ de la tripleta cordobesa del Jimbee

Como cada temporada el tramo final es apasionante. No tanto del campeonato regular, que en esta ocasión lo fuera casi en exceso -para gusto de los aficionados españoles-, sino por lo que viene después. Esto es el play off por el título de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), que además esta campaña recupera su tradicional formato. Nada de promoción exprés como fuera obligado en la 2019-20 con motivo de la pandemia de Covid-19: los ocho mejores del curso se enfrentan en sus respectivas eliminatorias a tres encuentros, el tercero sólo si se hace necesario. Y precisamente a ese choque definitivo no llega en la primera ronda uno de los conjuntos con jugadores de la provincia en sus filas. Se trata del Jimbee Cartagena, que sorpresivamente cede a las primeras de cambio ante el Levante. Dicha situación supone el adiós de hasta tres cordobeses de la lucha por el cetro nacional.

No resulta inesperado tanto que pierda el tren con tanta rapidez por el rival que le deja fuera sino por la forma en que lo hace. El Jimbee contaba este campeonato con uno de los proyectos deportivos más potentes de España, con una inversión económica de primer orden, un entrenador experto y reconocido como Duda y una amplia colección de internacionales. Dentro de ese gran paso al frente del cuadro departamental están hasta tres futbolistas de la provincia. Son Francisco Javier Solano, el primero en llegar a Cartagena, Rafael García Bebé y Andrés Alcántara Andresito. Los tres se despiden de modo anticipado de la pugna por el título, más que nada porque su equipo no logró siquiera la opción del tercer partido para discutir la clasificación a semifinales. Tanto en el primero como en el segundo se impuso un Levante que tomó impulso tras un final de liga regular ciertamente discreto.

Los granotas arrancaron la eliminatoria como un vendaval en tierras murcianas. No en vano, contra pronóstico, el Levante firmó una tremenda goleada el pasado miércoles en la pista del Jimbee. Ganó por 1-5 y tomaba ventaja en el duelo -que va por triunfos y no por marcadores-. El conjunto cartagenero debía reaccionar en Paterna unos días después, el sábado, si quería al menos gozar de la oportunidad del tercer choque. No se rehízo lo suficiente y eso que en el último minuto del segundo encuentro se acercó con un gol de Marinovic que suponía el 1-1. Rafa Usín, en el 40, anotó el 2-1 definitivo y Solano, Bebé y Andresito fueron los primeros jugadores de la provincia en quedarse sin opciones de victoria final. Diferente fue la situación para otro de los clubes con intereses cordobeses, el Movistar Inter. Aunque el final no fue satisfactorio tampoco, si bien no significó un varapalo.

El cuadro de Torrejón de Ardoz, que acabó sexto la liga regular después de un notable bajón de rendimiento en los últimos meses, se enfrenta al Barça en cuartos. Es una final anticipada. La primera de las citas con el conjunto azulgrana la cerró con un 2-5 en el Palau Blaugrana, con dos goles de uno de sus dos representantes provinciales. Fue Cecilio Morales Chillo quien colaboró activamente en el importante triunfo. Con tal resultado era muy factible, sobre todo visto lo visto con los de Tino Pérez en la Copa de España y la Copa del Rey -títulos que obtuvo anteriormente-, que hubiera también una pronta eliminación de los catalanes. Pero no fue así pues el equipo dirigido por Andreu Plaza pudo al menos conseguir un empate en el segundo choque, ya en el Pabellón Jorge Garbajosa. El 3-3 definitivo se produjo en la prórroga, en un partido en que marcó el otro cordobés de los madrileños, Antonio Sánchez Boyis. La tanda de penaltis acabó con mejor suerte para los visitantes y ha de haber tercer duelo.

Cecilio y Boyis buscan por tanto su pase a semifinales el miércoles. Un día antes, el martes, son otros cuatro jugadores de Córdoba los que pretenden alcanzar la siguiente ronda del play off por el título. Por un lado está la otra tripleta provincial en una entidad de postín. Es la compuesta por Carlos Barrón, Lolo Urbano y Rafa López, que militan en un Palma Futsal que debe recibir por segunda vez al Fútbol Emotion Zaragoza tras la igualada de eliminatoria de los maños en su segundo encuentro. Los resultados por el momento fueron de 8-2 para los baleares y 3-2 para los aragoneses. Mientras, con ElPozo Murcia Costa Cálida espera seguir adelante el joven Ismael López. Aunque en este caso se tiene como representante relativo, ya que pertenece al filial y todavía no tuvo minutos en la lucha por el campeonato global. Parece difícil a priori, además, que pueda tener oportunidad en lo que resta. Los charcuteros reciben en su cancha al Viña Albali Valdepeñas tras vencer por 4-3 y después ceder por 1-0.