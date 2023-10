El Jaén Paraíso Interior y la importancia de crecer en Primera División

El crecimiento que ha vivido el Jaén Paraíso Interior en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional es gracias al buen trabajo tanto a nivel deportivo como en lo que a la labor en los despachos se refiere. El conjunto jienense ascendió a Primera División en la temporada 2013-14 en busca de consolidarse en la categoría poco a poco, aunque su desarrollo llegó incluso antes de lo que esperaban, ya que, tan solo un curso después, logró levantar la Copa de España después de doblegar al FC Barcelona en la gran final tras un partido de infarto donde Chino fue el gran protagonista merced a dos goles.

Tras esta gesta de un equipo más que modesto, el cuadro jienense se convirtió en el espejo donde mirarse de la gran mayoría de los clubes que llegaban a Primera División o ansiaban con escalar hasta la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Aun así, era una incertidumbre si el Jaén Paraíso Interior podía mantener este ritmo, pero con el paso de las temporadas se consolidó en esta división y su ambición no quedó aquí, ya que consiguió levantar nuevamente la Copa de España en 2018 y 2023, siendo en la actualidad una de las grandes potencias del fútbol sala en España.

Aun así, el conjunto dirigido por Dani Rodríguez no ha comenzado del todo bien una nueva experiencia en Primera División a pesar de que el mercado no ha sido del todo movido para la entidad. Y es que el Jaén Paraíso Interior renovó a Espíndola, Alan Brandi, Mati Rosa, Míchel y Mauricio antes de anunciar que no contaban con los servicios de Attos, Henrique, Álex González, Wanderson, Manu Aguayo y Menzeguez. Por otro lado, su mercado estuvo estrechamente ligado al Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya que, además de firmar a Hélder, Renato y Dudú, lograron incorporar al exblanquiverde Pablo del Moral y a Dani Zurdo que, aunque no haya vestido la elástica califal, tenía un contrato firmado con la institución cordobesa.

En la actualidad, el Jaén Paraíso Interior está en busca de la regularidad de resultados después de caer frente al Quesos Hidalgo Manzanares FS y Jimbee Cartagena, mientras que logró puntuar frente a Movistar Inter (1-1) y Real Betis Futsal (6-1). Aun así, la vuelta al Olivo Arena es una noticia positiva para un conjunto jienense que siempre ha destacado por su fortaleza como local, mientras que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere olvidar su derrota ante ElPozo Murcia, dar un golpe encima de la mesa y consolidarse en la zona alta de la clasificación de Primera División.