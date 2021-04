Dos rachas distintas frente a frente

Este domingo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad buscará los tres puntos en la visita al Fútbol Emotion Zaragoza con el objetivo de mantener una cómoda renta respecto a los puestos de peligro, que en este momento ve a seis puntos de distancia, si bien con un partido menos. Este fallido encuentro hizo que el pasado fin de semana el Burela -equipo que ocupa la plaza de play out- se acercara a solo un punto del equipo califal tras derrotar contra pronóstico al Movistar Inter. Para ello viaja a la cancha del equipo aragonés, que se encuentra seis puntos por encima de los blanquiverdes y a tan solo dos del play off por el título. Aun así, el conjunto maño no está matemáticamente salvado.

Los dos conjuntos llegan en un momento de forma parecido, aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se encuentra más necesitado que el cuadro entrenado por David Martín, que llega al partido tras una racha de tres derrotas seguidas. Bien es cierto que en esas tres jornadas se ha enfrentado a equipos como Palma Fustal, ante el que cedió por 1-2 en tierras aragonesas; Jimbee Cartagena, que le endosó un 7-0; y ElPozo Murcia, que le derrotó por 5-3. A pesar de que estas derrotas eran previsibles -a priori-, es evidente que el equipo zaragozano no termina de cerrar su permanencia.

Por otra parte, el Córdoba Patrimonio viene de un fin de semana sin competir, aunque su último partido se saldó con victoria ante el BeSoccer CD UMA Antequera en Vista Alegre. Este duelo significó la tercera victoria seguida en casa del conjunto cordobés, pero sin embargo la cosa cambia como visitante. Y es que el cuadro blanquiverde solo ha conseguido vencer a domicilio una sola vez en lo que va de 2021, aunque es cierto que lo hizo ante un rival directo como el Ribera Navarra. Estos guarismos lejos de Vista Alegre han ocasionado que los califas aún no tengan sellada la salvación en Primera.

El encuentro de este domingo a mediodía, en caso de victoria local, eliminará definitivamente de la ecuación por el descenso al Fútbol Emotion Zaragoza, que pasaría a luchar por objetivos mucho más ambiciosos. En el caso de una victoria visitante, el Córdoba Patrimonio podrá sentir una relativa tranquilidad, ya que mantendría como mínimo una renta de seis puntos con los puestos de descenso, sin olvidar que cuenta con un partido menos que todos sus rivales directos.