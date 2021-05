Mi casa, mis puntos

Nueva batalla en el horizonte. Cada vez son menos las que van quedando y el Córdoba Patrimonio sigue sumando en la complicada guerra de la supervivencia en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que no es poco. El objetivo quedó mucho más cerca tras la exhibición del pasado fin de semana, y de nuevo el feudo califa se viste de gala para otro enfrentamiento de altos vueltos. El propósito pasará por avanzar un poco más, y en este caso sí que podría resultar en parte decisivo a nivel matemático. Y es que lo cierto es que cabe recordar que los blanquiverdes no agotarán una bala más, sino que es una que tenían guardada desde semanas atrás. Y pese a todo, su posición sigue siendo de cierta comodidad. Pero no deben relajarse, tal y como se ha encargado de repetir Josan González en cada intervención.

Sin prisa, pero sin pausa. Ese es el sentir general en el seno de un conjunto blanquiverde que este miércoles (20:00) disputará en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre un nuevo encuentro liguero como local. Los cordobeses reciben la visita del Viña Albali Valdepeñas en el duelo aplazado en su momento de la vigésimo séptima jornada debido a varios casos de Covid-19 en el cuadro castellano-manchego. Los califales, tras la contundente victoria del pasado sábado ante el Levante, buscarán otros tres nuevos puntos que alejen, casi de forma definitiva, el descenso directo. La empresa no será fácil ya que los vinateros, pese a no pasar por su mejor momento, buscarán un balsámico triunfo que les permita seguir teniendo opciones de alcanzar los puestos de play off por el título.

Ese y no otro es el objetivo de una entidad que en estos años ya se ha colado entre las más destacadas de la categoría. No han sido pocas las finales en las que han inscrito su nombre, y solo les queda ya amarrar alguna corona. No obstante, ese objetivo queda lejos del Córdoba Patrimonio, que en su particular batalla tratará de aprovecharse del momento irregular que atraviesa el equipo de David Ramos. Lo cierto es que ocupan una destacada novena plaza, aunque apenas han conseguido sumar un triunfo en los últimos cinco enfrentamientos.

Con todo, el propio técnico pontano ya se aseguró de subrayar que “no será un partido fácil”, ya que “tienen un grandísimo entrenador, un equipo completo de talento, muchísimas individualidades, con Chino, Catela o Álex García, jugadores internacionales, tienen muchísimo poderío”. Por tanto, el plan de los locales pasarán por resetear en su mentalidad y, como ha declarado ya anteriormente el preparador cordobés, construir todo de nuevo. Concentración y orgullo en todo momento, pues solo así podrán “mantener el paso firme hacia la excelencia individual y colectiva”.

Josan González, a falta de la sesión de trabajo de la matinal del miércoles, espera poder contar con todos sus hombres para el choque ante los azulones. El pontanés, exigente, confía en que su equipo continúe mostrando esa imagen de conjunto rocoso y disciplinado que puede pelear de tú a tú ante cualquier rival. La convocatoria no se conocerá hasta la matinal del día del choque. Será la penúltima cita como local en la liga regular.

El encuentro -televisado en directo por las cámaras de LaLiga Sports TV y Onda Mezquita 7TV- será dirigido por los colegiados Moreno Duran (C. Madrileño) y Moreno Reina (C. Andaluz). Al igual que el pasado fin de semana, 400 espectadores podrán presenciar el partido en las gradas de Vista Alegre.