Un fichaje de altura: el Córdoba Patrimonio firma a Fabio

Refuerzo de altura para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que supondrá un paso más en la consolidación del proyecto en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. La entidad blanquiverde, en lo que supone el segundo fichaje de la 2022-23, ha incorporado al portero Fabio Alvira (Madrid, 1990), jugador que en las dos últimas campañas ha militado en el Palma Futsal, alcanzando en la última de ellas el subcampeonato de Liga.

Internacional absoluto, conoce a la perfección la máxima categoría pues ha militado, entre otros, en el Jimbee Cartagena (2009-2012), ElPozo Murcia (2012-2019) y Jaén Paraíso Interior (2019-20). Especialmente brillante fue la etapa en el cuadro charcutero, donde en siete temporadas, amén de defender la elástica de la selección española, logró dos Copas de S.M. El Rey y tres Supercopas de España.

Fabio, con ascendencia cordobesa pues la totalidad de su familia materna es de Espejo, firma por dos temporadas y asegura “estar muy feliz por unirme a un club en continuo crecimiento como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Estoy ansioso por arrancar esta etapa, que me llega en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva. Venir aquí me ayudará a progresar. Además, quiero vivir el ambiente de Vista Alegre como local. Siempre que lo he visitado lo he visto lleno, con un excelente aroma de fútbol sala que deja a las claras la gran afición que hay en la ciudad. Solo me queda dar las gracias al club por la apuesta. No se arrepentirán”.