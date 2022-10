Otro descanso para calibrar detalles

El arranque de competición en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala está siendo realmente irregular, pues los compromisos de las selecciones nacionales han obligado a la competición a realizar descansos en las jornadas, otorgando una dinámica intermitente a los equipos. Y eso afecta también, como es lógico, al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que tras tres jornadas de competición todavía no ha podido lograr la identidad deseada. El equipo de Josan González, al menos, pudo inaugurar su casillero de puntos el pasado fin de semana, adquiriendo un valioso y sufrido empate ante el Jaén FS en Vista Alegre. Unas tablas que suponen un dosis importante de oxígeno, con el fin de revitalizar el ánimo tras dos derrotas consecutivas en los dos primeros encuentros de liga. Sin embargo, esa inercia que se pretende que sea cada vez más ascendente no va a poder replicarse este próximo fin de semana, ya que no habrá jornada.

Así es, España afronta en los próximos días dos nuevos compromisos. Uno que será amistoso y se disputará en Tomelloso el día 7, mientras que el segundo, que supondrá el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2024, será en Alcázar de San Juan el día 11. Por tanto, la competición vuelve a paralizarse, algo que, en cierto modo, es negativo para la entidad califa pues no podrá refrendar las buenas sensaciones del pasado encuentro, al tiempo que será positivo con el fin de recuperar efectivos. Y es que el club blanquiverde sufrió en gran medida ante el Jaén por las numerosas bajas con las que contaba. El partido se lo perdieron por lesión Zequi, Jesulito y Lucas Perin, mientras que Pablo del Moral tuvo que retirarse a los pocos minutos por un problema en su tobillo. Igualmente, Josan tampoco pudo contar con Álex Viana, aún pendiente de solucionar sus trámites burocráticos para poder entrar en España.

Por tanto, la entidad anda muy pendiente de estos frentes, ya que el fin de semana de pausa competitiva deberá servir para recargar las pilas y recuperar lo mejor posible a los jugadores citados. De hecho, al margen de los lesionados, José García Román ya expuso la pasada semana, en lo que referente al caso del brasileño, que esperaba que pudiera estar solucionado en unas dos semanas, por lo que podría estar disponible para el choque ante Palma Futsal del 15 de octubre.

Sea como sea, tal y como detalló el club en sus redes sociales, la plantilla cordobesa regresó al trabajo este lunes con una sesión matutina de gimnasio. Este martes, los jugadores tendrán doble trabajo, pues se ejercitarán en pista durante la mañana y en el gimnasio por la tarde. Igualmente, miércoles, jueves y viernes habrá una única sesión en horario matinal antes de descansar el sábado y culminar el domingo con una nueva jornada en la que se mezclará el gimnasia con el trabajo técnico y táctico.