El Deportivo Córdoba y la necesidad de una despedida digna

El Cajasur Deportivo Córdoba cosechó este pasado domingo un empate en su visita a Martos (2-2), en la última salida de la temporada, que supone un punto más para el casillero de las cajistas que de poco le sirve ya, no sólo porque la permanencia era matemáticamente inalcanzable, sino porque queda también sin opciones de acabar en undécima posición en la tabla clasificatoria del grupo 3.

Una de las protagonistas del choque fue Lau Fernández, que repartió las dos asistencias de las cordobesas, quien analiza lo que “fue un partido en el que todavía teníamos cosas en juego, ya que nos jugábamos el ser el equipo mejor clasificado dentro de la zona de descenso, que nos podría dar opciones de cara a si quedara alguna plaza vacante en la categoría para la próxima temporada, poder optar a ella. Y con eso mente salimos a por la victoria, ya que nosotras no hemos bajado los brazos y hemos seguido luchando hasta el final y, ganemos o perdamos, hasta el final vamos a estar dando la cara”.

Un duelo que se les puso “bien”, con 0-2 a favor, aunque “como viene sucediendo este año en la mayoría de los encuentros, no sé qué nos pasa, pero nos terminan empatando pese a tener muchas oportunidades que no terminamos materializando, y nos acaban costando puntos. Si a lo largo de la temporada hubiésemos rematado todos esos partidos que teníamos de cara, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora”.

Pese a estar consumada la pérdida de la categoría, la blanquiverde tiene claro cómo disputar estas últimas jornadas, y asegura que ella lo hará “con rabia” porque siente que, por “un cúmulo de circunstancias”, han vivido “situaciones que no nos merecíamos y me gusta demostrar que si estamos donde estamos es por todo lo que nos ha pasado a lo largo de este año, no porque sea merecido por la plantilla, porque el equipo ha seguido luchando, ha estado trabajando, ha ido mejorando y, en mi opinión, nos ha faltado ahora una segunda vuelta para revertirlo todo”.

Sobre las razones que han llevado al Deportivo Córdoba al descenso, Lau cree que “la principal causa ha sido la planificación”, pues “cuando tú planificas una temporada, lo tienes que hacer contando con todas las circunstancias que hay a tu alrededor hasta el final, y verte en situaciones que pueden suceder y si eres capaz de resolverlas teniendo esas situaciones adversas”. Así, destaca el hecho de tener “una plantilla corta”, por lo que si tienes “dos bajas por lesiones o por motivos laborales, ¿se pueden afrontar los partidos con posibilidades de sacarlos adelante?”.

La talentosa cierre cordobesa recalca el hecho de haber tenido que “tirar en muchas ocasiones de jugadoras del equipo filial, que gracias a Dios nos han ayudado mucho, sobre todo a entrenar, porque en determinadas circunstancias necesitábamos que vinieran para poder completar entrenamientos, y si no hubiese sido por ellas, imagínate el panorama”.

El último obstáculo en el camino de la temporada 2022-23 será el de este sábado ante el filial del Torreblanca, una jornada final que Lau afronta “con el objetivo al menos de ganar en casa para despedir el año, a pesar del descenso, con una victoria ante la gente que ha estado apoyándonos durante toda la temporada y que han creído que podíamos sacar esto adelante, porque creo que se merecen un triunfo para cerrar el campeonato, y también porque anímicamente a todos los integrantes del club nos va a hacer más llevadero afrontar esta situación con un sabor de boca algo más dulce, porque si encima acabas perdiendo en casa...”.