El Deportivo Córdoba y una eficiente apuesta por la cantera

El Deportivo Córdoba cosechó el pasado sábado un empate en Vista Alegre frente al Guadalcacín (1-1) que permite al equipo dirigido por Pablo García enlazar su tercer partido consecutivo puntuando, lo cual le aleja un poco más de la zona peligrosa y, sobre todo, le permite ir acumulando confianza tras un inicio de temporada irregular que le había relegado a la zona baja de la clasificación. Sobre dicho empate, la jugadora Carmen Caracuel valora que “fue un resultado justo para los dos equipos, ya que ambos plantearon un juego bastante ofensivo”. Eso sí, “es verdad que nosotras quizá debimos haber buscado más el segundo gol en vez de tratar de mantener demasiado el resultado, pero también es cierto que la plantilla era corta, donde además tuvieron la suerte de debutar dos compañeras más del equipo sénior. En definitiva, sumamos un punto que no sabe a mucho, porque nos empatan cuando sólo faltaba un minuto para terminar, pero poco a poco los resultados van llegando y eso es lo importante”, analiza.

Para Carmen, que debutó esta campaña en Segunda División, el seguir disfrutando de partidos en la categoría de plata “es una suerte”, ya que “al comenzar la pretemporada, yo no me esperaba tener tanta participación con las mayores, y pensaba que iría la cosa más poquito a poco”. Sin embargo, “con las lesiones que ha habido de algunas compañeras, he tenido esa oportunidad de entrar en la dinámica del primer equipo, y percibo cada partido y cada entrenamiento como un premio tanto para mí como para el resto de jugadoras del equipo cadete y del juvenil que subimos cada semana y cada fin de semana para ayudar, y siempre queremos ir a por más”.

Las circunstancias hicieron que en la pasada jornada dispusieran de minutos hasta cinco jugadoras habituales de los equipos de la cantera deportivista, un aspecto que la joven ala cordobesa considera que “tanto para ellas como para mí nos lo tomamos como un premio. María Calañas, Lidia Doménech y yo sí hemos tenido la oportunidad semanas atrás de subir al primer equipo, pero este sábado tanto Elena Jiménez como María Pedrajas han tenido la suerte de debutar, y pienso que para el resto de compañeras de los equipos juvenil y especialmente las cadetes, que son más pequeñas, pueden tener un poco esa referencia de ver hasta dónde pueden llegar, y eso es señal de que se están haciendo muy bien las cosas en el club, de que al final van jugando muchas más niñas al fútbol sala femenino y por eso digo que son cosas que se están haciendo bien”.

Y ese trabajo de cantera en el Deportivo Córdoba se ve plasmado en el hecho de que cuatro jugadoras de las categorías inferiores del club, como son Auxi Tejada, Lidia Doménech, Carolina Roldán y la propia Carmen Caracuel, hayan sido citadas por la selección cordobesa sub 16 para disputar la Copa de Andalucía de selecciones provinciales que se celebrará esta semana, una citación sobre la que la '6' cajista no oculta su satisfacción, ya que cada campeonato que tiene la ocasión de jugar, como ya sucediera el año pasado con la selección andaluza o ahora con la cordobesa de nuevo, siempre es “bonito de afrontar, el poder representar a Córdoba como provincia pero también a nuestro club, y trataremos de dejar a Córdoba donde se merece; intentaremos darlo todo para llegar a esa final que tanto nos gustaría jugar a todas”.

La primera jornada del torneo autonómico se disputará este jueves a partir de las 16:00 en Pozoblanco frente al combinado de Almería; la segunda jornada tendrá lugar, también en Pozoblanco, el viernes a las 10:00 ante Granada. La final autonómica se disputará el domingo, donde se enfrentarán los campeones del grupo A (Córdoba, Granada y Almería) y del grupo B (Málaga, Jaén, Cádiz y Sevilla).