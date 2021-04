Hegemonía del Deportivo Córdoba

La ausencia de competición este fin de semana puede tenerse, como se suele decir, como el descanso del guerrero. Más bien es, en este caso, de las guerreras. Alcanza la competición en Segunda el ecuador de su segunda fase y el Deportivo Córdoba ya tiene asegurada su presencia en la siguiente. El equipo dirigido por Juanma Cubero se hace con una plaza en un play off que no es definitivo pues tras éste ha de venir una fase final entre grupos -al fin, por cierto-. Así es después de completar una trayectoria de 20 encuentros de forma casi impecable: un empate y dos derrotas es lo único que hasta ahora cediera. De esta forma, el cuadro cajista acumula números de vértigo de cara a su objetivo, que no es otro que el ascenso a Primera. Quizá pase desapercibido y sin embargo establece registros que en global le convierten en el rival más poderoso de toda la categoría. Y no es sencillo esto, habida cuenta que son 71 los clubes que el presente curso militan en la división.

Ésta es por ahora la campaña de la hegemonía, casi absoluta, del Deportivo Córdoba en la categoría femenina de plata del fútbol sala español. Porque su temprana entrada en el play off a Primera, que es en realidad una promoción dentro de su mismo grupo, no es precisamente fruto de la casualidad. Más bien sucede al contrario, si bien resulta necesario tener en consideración que cada competición particular tiene sus factores y sus propias dificultades. Lo cierto es, con todo, que el cuadro cajista domina en casi la globalidad de los registros posibles. A estas alturas de curso, tras 20 partidos jugados en una fase y media, es el equipo con mayor puntuación, porcentaje de victorias y cifra de goles a favor. También posee el segundo coeficiente más elevado y apenas recibe menos tanto que otro adversario. Aunque para lo venidero no sirvan estos detalles, ya que todo vuelve a ponerse en liza en la pista de nuevas -como quien dice-, la plantilla dirigida por Juanma Cubero avanza con paso firme y obtiene seguridad en su deseo.

De entrada, llegado el ecuador de la segunda fase del campeonato, el cuadro cajista suma más puntos que nadie. Son 52 los que presenta en su casillero, un guarismo al que sólo se acercan dos clubes más. Son los únicos, a todo esto, que logran 50 o más hasta la fecha: el Atlético Torcal, segundo en el grupo propio (III-C) con 51, y el Clínica Blasco Joventut D’Elx, líder del II-C con 50. Precisamente este último es el adversario que mejora el coeficiente del Deportivo Córdoba, todo porque disputó un duelo menos por ahora -esto es 19 por 20-. Aun así, la diferencia es mínima y, en cierto modo, sólo circunstancial. Mientras las ilicitanas se sitúan con 2,63, las cordobesas se encuentran con 2,60. Son los únicos conjuntos que llegan o mejoran el ratio de 2,60 con que se halla, sin ir más lejos, el equipo dirigido por Juanma Cubero.

Como dato complementario a los ya expresados, aunque tenga relativa importancia -o sólo en el plano estadístico-, el Deportivo Córdoba tiene hoy por hoy el porcentaje más elevado de victorias de toda la categoría femenina de plata. Disfruta de un 85%, con el que justo por detrás se le coloca el mencionado Clínica Blasco Joventut D’Elx con un 84%. Si bien el Atlético Torcal, y ha de decirse, le iguala por aquello del redondeo con los decimales. Un matiz doble es requisito en este caso. Por un lado, el cuadro cajista empató un partido y perdió dos, mientras que el levantino tuvo esos números pero a la inversa en cuanto a signo final -esto es dos igualadas y una derrota-. Por otro, rivales como el Valdetires Ferrol, líder del Grupo I-C, también sucumbieron sólo una vez. Los equilibrios en el tanteador pasaron factura a estos equipos.

Tales datos, que como se puede ver son de auténtico vértigo, son consecuencia de un par de otros. Estos son los relacionados con los goles, a favor y en contra claro. Hoy por hoy, el Deportivo Córdoba es el mejor, sin lugar a dudas, en la relación entre las dos áreas. Más que nada, por ejemplo, porque es el máximo anotador de Segunda. En su casillero acumula la friolera de 101 dianas propias, un registro al que se aproximan sólo levemente el Clínica Blasco Joventut D’Elx, con 93, y el Atlético Torcal, con 92. A esta enorme capacidad goleadora se suma la solidez ofensiva demostrada por las de Juanma Cubero hasta la fecha. El cuadro cajista apenas recibió 22 golpes de balón en las redes de su portería, un guarismo sólo rebajado por el Almagro, que curiosamente ocupa una discreta tercera posición -en la medida de lo descrito hasta ahora- dentro del Grupo IV-C con 19 tantos en contra.