El Córdoba Patrimonio, inmerso en su curso menos efectivo en Primera

La situación es más crítica que nunca, ya no por el puesto en sí en la clasificación, sino porque cada vez queda menos margen de maniobra para evitar sufrir en el tramo final. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sumó el pasado fin de semana una nueva derrota para su casillero, la cual no hace más que hurgar en la herida de un equipo dolido y que no encuentra la fórmula para reconducir su mala dinámica. Es de sobra conocido que la entidad no va a acudir al mercado, aunque quizá tampoco le haga falta, puesto que, jugador por jugador -y sobre el papel-, el conjunto de Josan González dispone de la plantilla más ambiciosa de su historia. Sin embargo, la gran mayoría no está rindiendo al nivel esperado y es por ello que los resultados están lejos de ser los que se habían marcado en el ideal del club al comienzo del curso. De momento, el sufrimiento sigue siendo el escalón en el que transita la entidad.

La caída en la cancha del Noia supuso la octava derrota de la temporada. Todo ello en 16 partidos. Así, la estadística dice que el Córdoba Patrimonio ha salido perdedor en la mitad de los encuentros que ha disputado hasta la fecha, unos números realmente negativos y con los que es difícil escapar de la zona baja. Por tanto, la situación cada vez otorga una necesidad mayor de variar el rumbo. Un cambio de escenario deportivo y psicológico que, a buen seguro, permitiría al equipo soñar con cotas más altas.

Y es que, pese a que la ambición se disparó a comienzos de año, y no era para manos, ya que el mercado veraniego se fraguó con fichajes de mucho peso a nivel internacional, como son los casos de Fabio o Lucas Bolo, ambos internacionales, además de incorporar a jóvenes promesas por pulir como Pulinho y Osamanmusa. Unos nombres que, unidos a los que ya estaban, casos de Miguelín, Pablo del Moral, Zequi o Saura, conformaban una plantilla realmente ilusionante. Pero el trascurso de la competición ha ofrecido un escenario radicalmente opuesto. En efecto, hasta la fecha, el Córdoba Patrimonio únicamente suma tres triunfos en 16 encuentros, la cifra más baja de victorias a estas alturas desde su incursión en la Primera División.

Haciendo repaso de la hemeroteca, su mejor campaña tras 16 partidos disputados fue precisamente la anterior, en la que el equipo se quedó muy cerca tanto de disputar la Copa de España como el play off por el título. En ese entonces sumaba seis victorias a estas alturas, siendo poseedor de una cómoda plaza en la zona media de la clasificación. En los dos cursos anteriores, el rendimiento sí que fue menos significativo, ya que solo habían sumado cuatro triunfos tras dichos choques jugados. Sea como sea, en ambos mejoraban la estadística del curso actual, que ya se define como el menos efectivo de su historia en la élite.

Reestablecer el contexto lo antes posible se antoja como de vital importancia para el equipo de Josan, con la idea de no acercarse más al precipicio del descenso. Y este próximo viernes, los blanquiverdes tendrán una cita tan trascendental como complicada, ya que el Barça, actual campeón de Liga y Champions, visita el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, que deberán convertirse de nuevo en un fortín para contribuir a que los suyos escapen, al fin, de esa parte baja. Y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene experiencia en situaciones de máximo riesgo. Toca dar una nueva lección de orgullo.