El resultado es mucho más valioso de lo que a priori pueda parecer. Cierto es que no se trata del deseado, o del mejor posible, pero tiene su importancia de cara al objetivo final. Aunque es verdad que su peso de aquí a final de temporada en la clasificación depende de lo que suceda en los próximos encuentros. Y no sólo en los propios sino en los de sus rivales directos. Más allá de tal circunstancia, el marcador del duelo con el Viña Albali Valdepeñas es destacado para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad por lo que significa en otro aspecto. Para ser más concretos, el conjunto blanquiverde vuelve a frenar en su feudo a uno de los grandes adversarios del campeonato en la mejor liga del mundo. No es discreta la estadística en este sentido, además, ya que en Vista Alegre apenas pierde uno de los siete partidos disputados hasta la fecha ante los conjuntos situados en zona de play off.

No es parqué para gallitos. Ésta es la particular versión de No es país para viejos que protagoniza el cuadro califal durante la presente campaña, que está a tres jornadas de encontrar su final. A modo de síntesis, de los considerados tres grandes de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) sólo el Inter logró salir victorioso del Palacio Municipal de Deportes. También es verdad que ElPozo Murcia Costa Cálida todavía ha de rendir visita al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, lo que sucederá dentro de la penúltima fecha del curso y último choque en Vista Alegre. El dato cobra sentido en realidad si el análisis se realiza con la totalidad de los rivales que hoy por hoy ocupan una de las ocho primeras posiciones de la tabla. También para esta situación se da la misma conclusión: apenas perdió el equipo dirigido por Josan González ante los de Torrejón de Ardoz (3-7).

A día de hoy el balance en este terreno es de tres victorias, tres empates y una sola derrota, que es precisamente la ya referida ante la escuadra madrileña. Dentro de esta dinámica concreta, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad obtuvo sus resultados más favorables ante el Barça, el Jimbee Cartagena y el Levante. Al conjunto azulgrana le superó de manera solvente (3-1) tras un encuentro brillante por su parte y apenas una semana después de que el rival se proclamara campeón de Europa por tercera vez. El triunfo fue más contundente si cabe, con otras dos actuaciones excelentes, tanto ante los departamentales (5-1) como ante los valencianos (6-3). Tras sumar de tres ante el conjunto granota el equipo dirigido por Josan González dio, el pasado sábado, otro gran paso adelante camino de una permanencia que tiene apalabrada.

Muy cerca estuvo de superar también al Palma Futsal, que hasta la anterior campaña podía considerarse principal alternativa a los tres grandes. Durante ésta tienen rango similar los mencionados Jimbee Cartagena y Levante. En cualquier caso, el conjunto balear abanonó Vista Alegre sin daños mayores tras igualar a dos. Fue precisamente en el partido posterior al que disputaron los blanquiverdes en su feudo ante el Barça. Con idéntico marcador saldó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad el duelo con el Industrias Santa Coloma, que logró dar el salto a la séptima posición en la jornada del pasado fin de semana. A todos estos tanteadores pudo sumarse el miércoles el habido ante el Viña Albali Valdepeñas (0-0), toda vez que la escuadra manchego recuperó un lugar en la zona de play off.

La estadística sería levemente peor en caso de que continuara el Betis en la octava plaza, que perdió tras las tablas del último choque citado. Porque el conjunto sevillano sí venció, igual que hizo el Inter aunque con otro diferencial (4-6), en Vista Alegre. Es verdad que de ser así el Córdoba Patrimonio de la Humanidad habría vencido al Viña Albali Valdepeñas y estaría con la salvación mucho más próxima, lo que sin duda sería más relevante que el dato en análisis. Como añadido a la revisión hecha, los califales tienen a su favor el average ante dos de los siete adversarios en cuestión. Aunque sea simbólico el valor en este caso, por el objetivo de cada cual, se lo gana tanto al Barça como al Levante. En el primero de los dobles enfrentamientos sucede después de que la escuadra azulgrana apenas pudiera imponerse por 1-0 en el Palau Blaugrana ya en la segunda vuelta del campeonato. Mientras, los granotas sellaron con un 3-1 el duelo entre ambos equipos en Paterna, en el primer tramo de la competición.