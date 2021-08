Persistencia, Ismael López y victoria

Tiene bastante trabajo por delante. Como amplio es el margen de mejora con que se encuentra hoy por hoy. Aun así, el equipo avanza en su extensa pretemporada a ritmo de triunfos, lo que siempre es positivo para continuar desde la confianza. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad también salda con victoria su segundo amistoso, esta vez ante el Unión África Ceutí en Carcabuey. Por 4-2 se impone el conjunto blanquiverde en esta ocasión, que tampoco se diferencia demasiado de la experiencia del pasado miércoles ante el Betis B. No en vano, el equipo de Josan González desequilibra esta contienda en el último minuto. Más allá de los datos globales, el choque depara dos apuntes esenciales: el cuadro califal mantiene su carácter persistente e Ismael López explota en el apartado goleador. Tres tantos firma el jugador de Priego en el duelo.

De entrada, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad partió con un quinteto totalmente distinto al del duelo del pasado miércoles. Resulta lógico pues en estas fechas todo va de repartir minutos para coger ritmo competitivo y, a la vez, buscar la formación ideal para el inicio de la nueva campaña. Así, Prieto asumió la tarea de la defensa del arco blanquiverde, por delante del cual estuvieron Pablo del Moral, Zequi, Jesulito e Ismael López. Este último, por cierto, se torno en protagonista durante la primera parte de la contienda y en realidad de la misma. Porque el pívot anotó un doblete para alcanzar la cifra de tres goles en apenas dos amistosos.

El caso es que el partido arrancó de forma vibrante pues el futbolista natural de Priego de Córdoba apenas tardó un minuto en mover el electrónico en el Pabellón Municipal de Carcabuey. Aprovechó una indecisión del Unión África Ceutí en la salida del balón desde atrás para establecer el 1-0 con prontitud. Tan buen inicio quizá llevó a pensar en un choque más sencillo de lo esperado o destinado a un triunfo claro por parte del cuadro califal. Pero nada más lejos de la realidad. El conjunto de la ciudad autónoma se rehízo y respondió enseguida, casi en la siguiente acción ofensiva. Su respuesta fue contundente además, ya que el cuero terminó en la madera de la meta defendida por Prieto. La oportunidad corrió a cargo del cordobés Colacha.

Apenas dos minutos después del 1-0, la escuadra norteafricana igualó el tanteador. El aviso pasó rápidamente a convertirse en un golpe, que asestó Sufi con un remate en el palo largo en una jugada iniciada en un saque de falta. Los ceutíes demostraban lo sabido en Vista Alegre, que eran mucho más difíciles de superar de lo que cualquiera pudiera pensar por la simple diferencia de categoría. Y lo hizo durante todo un primer acto que fue entretenido por lo disputado. En este escenario, al Córdoba Patrimonio de la Humanidad le costaba en exceso la circulación de la pelota en momentos concretos. Con todo, supo adelantarse de nuevo y otra vez con tanto de Ismael López, que marcó en el 6. Sin embargo, el triunfo no fue el resultado con que se llegó al descanso.

Colacha apareció en el minuto 13 para restablecer el equilibrio en el marcador con un disparo cruzado ante el que Víctor Areales, que había entrado en lugar de Prieto, nada pudo hacer. Tras el paso por vestuarios, el duelo continuó con mucho ritmo por parte de los dos equipos, que procuraban poner a su favor el tanteador. Lo intentó Miguelín en el 22, pero su disparo se marchó por encima de la portería del Unión África Ceutí, que seguía con fuerte presión para tratar de desactivar al conjunto blanquiverde. Al tiempo, el técnico califal, Josan González, seguía con sus constantes rotaciones para conceder tiempo de juego a sus futbolistas y a los canteranos que por ahora trabajan con el primer equipo.

La participación de los chavales volvió a ser alta debido a que la entidad todavía cuenta con las ausencias de Caio César, Lucas Perin y Álex Viana. Además de la de Shimizu, que se encuentra con Japón de cara al Mundial de Lituania. Sea como fuere, el partido entró en una dinámica de escasas ocasiones de gol. Tanto que apenas pudo contabilizarse alguna realmente reseñable durante los siguientes minutos. Y al tiempo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad parecía tomar el control del choque. Hubo que esperar hasta el minuto 32 para que Pablo del Moral tuviera el gol en sus botas. De hecho, el tanto lo impidió el portero del cuadro norteafricano. Otra vía se abrió para el cuadro califal en materia ofensiva y ésta fue la del doble penalti, aunque antes había de producirse la sexta falta del rival.

Como sucedió ante el Betis B, el Unión África Ceutí alcanzó el bonus de infracciones. Esta vez se dio la circunstancia en el minuto 33, de forma que existía una oportunidad más de hacer daño en cualquier instante. Esto pudo ocurrir en el 34, cuando el cuadro califal contó con la ocasión deseada. Pero la opción se esfumó, ya que Germán, bajo palos, detuvo el lanzamiento de Miguelín. Y por si fuera poco, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad también completó sus faltas acumuladas. Pese a la circunstancia, Josan González apostó por el juego de cinco con Jesulito como figura sustitutiva del portero. Fue en el 37. Dentro de ese tramo final del encuentro, Ismael López estuvo a punto de ver puerta por tercera vez. El gol lo evitó el guardameta rival.

Precisamente el de Priego fue quien propició una pena máxima. El pívot fue derribado y el colegiado decretó un penalti que se encargó de ejecutar Jesulito. Y el gaditano no quiso desaprovechar la oportunidad que surgió. Anotó el 3-2 dentro del último minuto de partido, lo que invitaba a pensar que el marcador ya no se movería. No fue así. Con la victoria casi sellada, tuvo que intervenir Cristian Ramos bajo palos -defendió el arco blanquiverde en el segundo tiempo- para impedir que hubiera un nuevo empate. Y aún hubo tiempo para más. Concretamente para que Ismael López culminara su actuación estelar con un hat-trick que supuso el 4-2 definitivo. La tercera diana del atacante, por cierto, fue de magnífica factura.