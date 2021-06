El Córdoba Patrimonio, pendiente del nuevo plan para Primera

Todavía restan muchos meses para el inicio. Pero en materia de organización siempre es importante el trabajo anticipado, sobre todo para fijar bien todos los detalles. Quizá por ello está en marcha la elaboración del programa competitivo del próximo curso en la mejor liga del mundo. En este sentido, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está pendiente del nuevo plan para Primera desde el pasado jueves. Tras un encuentro del Comité Plenario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la disciplina, los clubes tanto de la máxima categoría como de Segunda -que forman la llamada Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) cuentan ya con un sistema y un calendario de cara a la 2021-22. Aunque se trata por ahora de una proyección pues el borrador definitivo se encuentra a falta de ratificación por parte del la Comisión Delegada de la RFEF.

No deja de haber certezas ya en relación al funcionamiento la campaña venidera en Primera, división en que el conjunto blanquiverde va a cumplir su tercera experiencia. De entrada, y esto es conocido desde antes de la temporada 2020-21, la competición principal del fútbol sala español recupera su número tradicional de participantes. Esto es la composición con 16 entidades, después de que se produjeran tres descensos y sólo un ascenso. Tal diferencia se da a partir del resultado final del insólito play out disputado entre el decimoquinto clasificado de Primera y el finalista del play off desde Segunda: es decir, entre Burela y El Ejido, con victoria definitiva del cuadro gallego. Dicho esto, los clubes de la mejor liga del mundo apuestan por el desarrollo habitual hasta este curso, que fue de transición por la pandemia de Covid-19. Significa esto que las entidades optan por un campeonato regular unificado.

La aclaración en este último aspecto se hace necesaria debido a que la RFEF propuso en el referido Comité Plenario, encabezado por el pozoalbense Pablo Lozano como presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala (CNSF), una competición con división de grupos con ocho en cada uno. Esta idea fue desechada unánimemente, tal y como explicó Gustavo Muñana, periodista especializado en la disciplina. También existía el planteamiento para Segunda y también hubo rechazo total. Así, la segunda certeza de cara a la temporada 2021-22 es ésta: va a haber liga regular y después play off, tanto por el título en Primera como de ascenso en Segunda. Otra realidad invariable es la compresión del calendario, igual que ocurrió en la recientemente finalizada campaña. Con la excepción, eso sí, de la fase por proclamarse campeón.

El inicio del campeonato está previsto, en principio, para el 9 de octubre. La razón es que con anterioridad se disputa el Mundial de Lituania, que arranca, si nada lo impide, el 12 de septiembre y concluye el día 3 del siguiente mes. Precisamente a tenor de la finalización del torneo los clubes con internacionales apostaron por atrasar el arranque de la liga al 16 de octubre, según detalló Gustavo Muñana. Ahí fue la RFEF la que se negó debido a la falta de fechas con motivo de otra gran competición de selecciones. Ésta no es otra que la Eurocopa de Países Bajos, que debe celebrarse entre el 19 de enero y el 6 de febrero de 2022. Todo ello implica una hoja de ruta nuevamente con paso acelerado y cúmulo de jornadas en momentos determinados.

Así, la posición actual marca el punto de partida del campeonato nacional, en efecto, el 9 de octubre. Mientras, según el borrador que ha de ser aprobado definitivamente por la Comisión Delegada de la RFEF, la conclusión de la campaña 2021-22 se va a producir el 4 de junio. En ese período, con el tradicional descanso de Navidad, otros acostumbrados parones por compromisos de selecciones y el período de inactividad por la Eurocopa, deben fijarse las 30 jornadas del curso regular. ¿Y después qué? De nuevo gracias a la información aportada por Gustavo Muñana, la intención es que el play off quede establecido con eliminatorias a ida y vuelta en cuartos y semifinales. Se olvida por tanto el sistema del mejor a tres encuentros -si el tercero hace falta-, que sí se mantiene para la final. En el calendario, la primera ronda se fija a priori en el 8 y 11 de junio, mientras que la segunda queda para los días 15 y 18 de ese mes. La pugna decisiva por el título, por último, se plantea para el 23, 25 y 28 de junio de 2022. Por otro lado, se plantean fechas para otros torneos que afectan al conjunto. La Supercopa de España queda entre el 25 y el 27 de febrero del próximo año; la Copa de España, entre el 31 de marzo y el 3 de abril, y la Final Four de Copa del Rey, 14 y 15 de mayo.