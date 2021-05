Pablo del Moral, feliz pero insatisfecho: “Eran tres puntos claves para nosotros”

Aunque a veces pase desapercibido es uno de los referentes de su equipo. No sucede de nuevas durante esta temporada sino que viene desde la anterior, tras su fichaje en verano de 2019. El motivo principal es que aporta en labores defensivas, el que es su cometido prioritario, pero también en creación e incluso con goles. Como el tanto que anotara el sábado, que sin embargo no sirviera para otorgar un triunfo que permitiera vislumbrar. Se trata de Pablo del Moral, pieza fundamental del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, además, en esta ocasión recibe el premio al MVP del partido ante Osasuna Magna. Un título éste que viene a confirmar lo dicho hasta ahora acerca del madrileño, que cerrara el choque con el cuadro navarro feliz pero insatisfecho: el buen trabajo en la pista no obtiene esta vez la recompensa de la victoria.

El cierre fue el encargado de adelantar al conjunto blanquiverde después de que al filo del descanso Osasuna Magna lograra empatar con un doble penalti muy discutido. Su diana hizo justicia a la intensidad del equipo dirigido por Josan González, sobre todo en la segunda parte. Pero finalmente su rival supo igualar la contienda con un 2-2 que a la postre resultó definitivo. Por esta razón, Pablo del Moral no se mostró contento a la conclusión del choque. “La verdad es que estoy disgustado porque eran tres puntos importantísimos para nosotros, creo que eran claves para dar un paso al frente y mirar el futuro con mucha más tranquilidad”, afirmó el de Móstoles tras el encuentro. Pese a todo, el futbolista quiso dar valor al empate ante un adversario como el navarro.

“Hay que ser consciente de que jugábamos contra un gran rival, que ha hecho muy bien las cosas”, expresó respecto del partido y de la dificultad que planteaba Osasuna Magna. En cualquier caso, Pablo del Moral dejó clara su ambición, que también lo es de un equipo en plena fase de crecimiento. Aprovechó, en este sentido, para tentar la victoria en el siguiente duelo, que disputa el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya el martes ante otro adversario al que tiene a su alcance (19:45). “Hay que hacer bueno este empate en Santa Coloma. Hay que ir a ganar, a por los tres puntos e intentar recuperarlos (los dos perdidos el sábado)”, indicó apenas unos minutos después de la contienda en Vista Alegre. Por cierto, el cierre admitió que “una de las cosas que están condenando al equipo esta temporada” es la falta de acierto ante meta contraria.

Sobre la escasez de tantos en proporción a las oportunidades generadas, el madrileño asumió que el registro anotador plantea una realidad diferente a la que podría disfrutar el cuadro califal. “Tenemos mucha falta de gol. Creo que llegamos con mucha facilidad a portería y tenemos bastante el balón. Nos falta rematar”, apuntó en este sentido. “Es una lástima porque con unos pocos goles más igual hablaríamos de otros puntos y de otra tranquilidad sobre todo, que es lo que buscamos”, subrayó en este aspecto. Y en relación a la faceta goleadora del equipo dirigido por Josan González, el propio Pablo del Moral rubricó una de las dianas ante Osasuna Magna. Dicha circunstancia fue un mérito más a favor del jugador de Móstoles para que la audiencia de Gol TV optara por él como el mejor futbolista del encuentro.

Porque como es habitual en los choques que retransmite la mencionada cadena, y el del sábado en Vista Alegre fue el elegido en esta ocasión, los aficionados de todo el país que siguen el partido eligen al llamado MVP. El cierre del cuadro califal recibió el galardón, lo que fue un motivo de felicidad pero no de satisfacción en general. “Sobre todo, contento, pero creo que los premios individuales al final no valen para nada si los objetivos colectivos no salen. Al final me voy disgustado porque estos tres puntos eran claves para nosotros”, expuso en este sentido. “Seguiremos peleando por ello y tarde o temprano, más pronto que tarde, conseguiremos los puntos necesarios para lograr el objetivo”, agregó un Pablo del Moral que, de esta forma, insistía en su discurso de gran ambición en el tramo final del campeonato.