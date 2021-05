La gran caída libre de O Parrulo

Una auténtica sorpresa en una temporada muy atípica. La Covid-19 generó una incertidumbre en la sociedad española impropia de la normalidad que iba sucediendo con el paso de los días. Por ello, estas dudas fueron trasladadas al deporte, logrando que la actividad fuese suspendida de la noche al día y la planificación con vistas a la próxima campaña fuese mucho más extraña. Tanto es así que equipos que, a priori, no deberían pasar apuros en sus respectivas categorías, han visto cómo han terminado el año regular perdiendo una división, como es el caso de O Parrulo. El cuadro gallego recibe este martes al Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de certificar su participación en la siguiente temporada en Segunda División a pesar de tener una plantilla apta para no pasar apuros en la máxima categoría del fútbol sala español. Sin embargo, las lesiones y la poca regularidad en cuanto a resultados se refiere han ido mermando al plantel ferrolano.

Y es que O Parrulo ha certificado su participación para la próxima temporada con varias jornadas de antelación. El conjunto ferrolano ha cuajado una campaña irregular, aunque no empezaron mal con un doble empate ante equipos que luchan en la actualidad por entrar en el play off por el título -frente a Fútbol Emotion Zaragoza (2-2) e Industrias Santa Coloma (4-4)-. En cambio, el cuadro gallego seguía sin conocer la victoria hasta la jornada diez cuando recibió al UMA Antequera (6-4), otro de los clubes que más está sufriendo en esta Primera División. Sin embargo, este triunfo no significó nada, ya que los chicos dirigidos, en aquel entonces, por Héctor Souto, a pesar de que vencieron a Peñíscola citas después (6-4), volvieron a la senda de la derrota durante cuatro jornadas consecutivas -ante Palma Futsal (4-2), Córdoba Patrimonio de la Humanidad (6-2), Movistar Inter (2-9) y Jaén Paraíso Interior (5-3)-. Esta consecución de malos resultados hicieron que O Parrulo se instaurara en la zona baja de la tabla clasificatoria, consiguiendo el descenso matemático con cuatro citas ligueras de antelación.

Por otro lado, el cuadro gallego quería evitar este descenso con una revolución en el banquillo. Gracias a esto, Miguel Ángel Martínez Maca llegó a la entidad ferrolana con el objetivo de cambiar la dinámica lo antes posible y parece que lo consiguió cuando sus chicos lograron empatar en la dura pista de ElPozo Murcia (4-4). En cambio, las duras derrotas ante Jaén Paraíso Interior (2-3), Real Betis Futsal (5-0), Fútbol Emotion Zaragoza (3-1) y Burela FS (2-3) dejaron con pie y medio en Segunda División a un O Parrulo que acusó en demasía la falta de pólvora fuera de casa, pero sobre todo la poca solvencia mostrada en su propio feudo. El Pabellón de A Malata dejó de ser el fortín que ha sido a lo largo de las anteriores temporadas, ya que el conjunto gallego solo ha podido conseguir 11 puntos de los 45 posibles. Una cifra muy baja que convierte al plantel ferrolano en el peor local de la máxima categoría del fútbol sala español.

Mientras tanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad saltará el próximo martes a la pista gallega por primera vez en su historia. Y es que la entidad blanquiverde solo se ha visto las caras con el cuadro ferrolano tan solo dos veces en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. La primera de ellas fue en la temporada 2019-20 donde los califas lograron una remontada épica con portero jugador (3-2), mientras que en la actual campaña, los chicos de Josan González consiguieron vencer ampliamente a O Parrulo (6-2). En el curso de su debut, el club cordobés debía visitar A Malata en la jornada 24, aunque justo en esa cita fue suspendida la competición liguera debido a la Covid-19. Por ello, los visitantes intentarán, en su primera visita a tierras gallegas, conseguir los tres puntos que les alejarían matemáticamente del descenso directo. Un encuentro vital para unos, aunque intrascendente para otros.