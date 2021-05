Josan González desea carácter para “certificar cuanto antes la permanencia”

Cada vez resta menos para el cierre del curso. Apenas tres jornadas son las que faltan para la conclusión del campeonato. Un tramo final éste que resulta apasionante en los diferentes objetivos. Porque la clasificación está en un puño, de tal forma que muchos equipos pugnan por la permanencia mientras miran de reojo al play off por el título, y viceversa. En ese escenario se encuentra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, si bien su objetivo principal, sin perder la atención en otros posibles, es la consecución de la salvación. De evitar el descenso directo, no tanto así el play out, tiene una nueva oportunidad el martes en su visita a O Parrulo Ferrol: si vence, escapa definitivamente de la antepenúltima plaza de Primera. Y es lo que pretende conseguir, aunque sin caer en el más mínimo exceso de confianza por la situación del rival, ya descendido.

Ésta es la premisa fundamental del cuadro califal y así resaltó su entrenador, Josan González, en las declaraciones previas al encuentro. De entrada, el técnico de Puente Genil advirtió de que O Parrulo Ferrol “es un rival que ha dado muestras de su nivel”. “Aunque esté descendido, puso las cosas muy caras al Barça, con el que perdió en el último minuto. Ganó muy holgado en Antequera y antes había ganado a Xota (Osasuna Magna), esta semana en Palma tuvo un resultado muy ajustado, con un 3-1, y empató con ElPozo”, explicó el preparador blanquiverde al respecto. Apuntó, de esta forma, que “es un equipo que es verdad que tiene una plantilla muy corta, pero con jugadores de muchísimo nivel”.

“Ante su afición, como todo el mundo, seguro que quiere dar el do de pecho y dedicar una victoria a su gente”, agregó Josan González acerca del conjunto gallego, que por cierto está a las órdenes del cordobés Miguel Ángel Martínez Maca. Por tales razones, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad apeló a ocuparse de lo propio para contrarrestar lo ajeno. Todo, además, sin pensar en otro asunto que no sea este partido. Ya habrá tiempo para mirar la clasificación y seguir con las cuentas. “Tenemos que ser responsables, tener confianza en nuestro trabajo y seguir en la misma línea de no mirar nada más que lo que depende de nosotros. Tenemos que seguir mejorando y seguir mirando el momento presente”, señaló.

Pero el técnico de Puente Genil fue todavía más preciso en sus puntualizaciones para el choque del martes (19:30). “Tenemos que sacar la basura, es decir, todo lo que nos desvía a otras cosas, y presentarnos en A Malata con el carácter de un equipo que quiere los tres puntos y certificar cuanto antes la permanencia”, concluyó. También en este sentido restó importancia a la acumulación de duelos en las últimas semanas y, por el contrario, valoró que así sea. Además, los jugadores parecen preferir este tipo de dinámicas ligueras. “Creo que van a ser cinco partidos en 13 o 14 días. Están muy contentos. Si por los futbolistas fuera, no entrenarían y sólo jugarían. Creo que esto es lo que hemos echado de menos toda la temporada, tener este ritmo competitivo”, dijo. “Es una nueva oportunidad de refrendarnos y acercarnos a nuestro objetivo”, zanjó.