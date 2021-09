Un duelo con tintes históricos

Los ambiciosos pasan a la historia. Solo los valientes obtienen el reconocimiento eterno y todo hace indicar que el legado del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que aún está prácticamente en plena fase de gestación, dado que todavía no ha cumplido una década de existencia, será recordado para siempre en la ciudad. Y también fuera de sus fronteras. Cada vez es más extenso el potencial del equipo blanquiverde, que no ha dejado de dar pasos hacia delante en su crecimiento, ya sea en forma de ascensos, mejora de resultados, fichajes de renombre o, como en este caso, partidos para no olvidar. Siempre hay una primera vez y en esas situaciones se ha acostumbrado a vivir la entidad que preside José García Román, que desde su llegada a la Liga Nacional de Fútbol Sala no ha dejado de acumular hitos a su palmarés. Unos sí son cuantificables, aunque hay otros cuyo valor emocional y simbólico resulta imprescindible.

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ha vivido jornadas inolvidables. Llenos absolutos en Copa del Rey o un estreno formidable en la mejor liga del mundo. Algunos de los mejores equipos del planeta han pasado por el recinto cordobés, como son los casos del Barça e Inter Movistar, aunque lo del próximo viernes supondrá un paso más en la expansión del club. De nuevo con la mente puesta en hacer historia. El feudo capitalino vivirá un acontecimiento nunca antes visto, al menos en el terreno del club que es protagonista. Con el VIII Memorial José Luis del Prado como razón de encuentro, el Córdoba Patrimonio recibirá nada menos que a la selección de Vietnam, en un choque de preparación para ambos; en el caso de los califas para la presente campaña, mientras que los asiáticos apuran los días para partir hacia el Mundial de Lituania.

Con todo, lo verdaderamente trascendental del partido es que será la primera que los blanquiverdes se enfrenten a un plantel de talla internacional. Y no será uno cualquiera, ya que el debut se producirá ante un combinado nacional que representa a un país con más de 96 millones de habitantes. Por tanto, tintes de historia, nervios, ilusión, motivación y muchas líneas que escribir en una nueva página del legado de un club que no para de superarse. Ahora la expansión alcanza límites que hace no mucho parecían inalcanzables.

Pero el choque también será entre viejos conocidos, puesto que en el cuerpo técnico vietnamita se encuentra el cordobés Antonio García, quien fuera entrenador del Córdoba Futsal en la última etapa de la entidad en Segunda B. A buen seguro que su presencia ha sido significativa para concretar el partido, como representante de una selección que está creciendo a pasos agigantados, en gran medida gracias al conocimiento que se está exportando desde hace años desde España, y en este caso concreto desde Córdoba. Por tanto, los de Josan González recibirán a un plantel que viene de jugar un triangular junto a España, Japón y Guatemala y será testigo histórico en Vista Alegre.