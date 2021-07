Un nuevo paso adelante del Córdoba Patrimonio

Una planificación temprana, pero muy efectiva. El periodo de fichajes es un duro trabajo tanto para directiva como dirección deportiva, ya que el objetivo de todos los clubes a nivel institucional es dotar de las mejores herramientas a sus respectivos entrenadores y así conseguir las metas propuestas con anterioridad. Aun así, hay situaciones en la que estas incorporaciones suelen tardar más de lo previsto o hay casos en el que, finalmente, no se consigue firmar al profesional en cuestión. Sin embargo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha demostrado en los dos años que lleva compitiendo en la máxima categoría del fútbol sala nacional que sabe moverse a las mil maravillas y se ha adelantado a equipos que, a priori, serán rivales directos a lo largo del próximo curso. De hecho, la entidad dirigida por José García Román ha logrado lo que pretendía desde un primer momento y no era otra cosa que renovar a gran parte del plantel que consiguió la salvación en Primera División. Aun así, había piezas a mejorar dentro de dicha plantilla y, con los datos en la mano, parece haber dado un paso al frente que se podría considerar como vital.

Y es que el Córdoba Patrimonio aspira a pelear por entrar en los ocho primeros puestos tanto al finalizar la primera vuelta como cuando clausure la temporada regular. Esto significa que el cuadro dirigido por Josan González disputaría la Copa de España y el play off por el título de Primera División, dejando a un lado la permanencia como máximo objetivo. Para ello, la entidad blanquiverde ha decidido seguir con la línea continuista y ha conseguido renovar a gran parte del plantel que consiguió la segunda salvación consecutiva en esta categoría. Gracias a esto, el técnico pontano tendrá a dos guardametas que han rendido a un gran nivel durante la pasada campaña. Alfonso Prieto y Cristian Ramos lucharán por el puesto titular en la portería, mientras que el puesto de cierre no ha cambiado tanto como en otras demarcaciones. De hecho, Pablo del Moral y Ricardo Mayor siguen vistiendo la elástica blanquiverde, mientras que Cordero no ha sido renovado y ha acabado su segunda etapa como califa.

Por otro lado, la zona del ala ha sido la que más ha permutado a lo largo del mercado veraniego. Y es que David Sánchez Tienda -más conocido como Boyos-, Caio César, Antonio Rivera -apodado como Koseky- y el capitán Manu Leal no estarán a las órdenes de Josan González para la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol sala español. Un total de cuatro bajas que el club ha conseguido paliar con las renovaciones de Jesús Rodríguez y Zequi -además de Jesulito que mantenía contrato con la entidad- y con tan solo dos incorporaciones, pero de mucho nivel. Tanto es así que una de las figuras más contrastadas y con mayor trayectoria de este deporte a nivel nacional portará la elástica blanquiverde a lo largo de la siguiente campaña. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se ha adelantado a Palma Futsal, entre otros clubes, y ha firmado a Miguelín para darle más veteranía y gol a una plantilla que verá otra cara nueva además de la del ala mallorquín. El técnico pontano podrá contar con Álex Viana con el fin de tener mucha más pólvora de cara a puerta, aunque en la zona atacante parece estar más que reforzada tras esta ventana de fichajes.

La demarcación del pívot se ha consolidado tras la buena gestión de la dirección deportiva. Alberto Saura, noveno máximo goleador de Primera División con 22 tantos a tan solo siete del primero, cumplirá el contrato que tiene aún con la entidad blanquiverde y será el líder de un ataque que tiene a dos teloneros de muchísima confianza para el técnico Josan González. Por un lado, Shimizu ha renovado la cesión con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y, después de cuajar un gran final de campaña, querrá dar el paso hacia adelante definitivo de cara a puerta. Entretanto, el club califa ha optado porque haya tres atacantes puros en la plantilla dirigida por el pontano y ha decidido que un cordobés vuelva a casa. Ismael López competirá con los dos profesionales anteriormente mencionados por un puesto en el quinteto inicial y una mayor rotación de minutos. Un total de trece jugadores que, más el apoyo del filial a lo largo de la pretemporada y la competición regular, intentarán guiar al equipo a unos objetivos más ambiciosos.