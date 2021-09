Rodaje hacia un escenario real

Una semana más en busca del mayor rendimiento posible. La pretemporada está para que los deportistas vuelvan a conseguir el rodaje perdido a lo largo del periodo vacacional. Sin embargo, una carga excesiva puede hacer que estos mismos profesionales sufran contratiempos físicos y que se queden un escalón por debajo del resto de sus compañeros. Es típico en este tramo que esto suceda, pero es que al Córdoba Patrimonio de la Humanidad se le ha juntado esta problemática con que dos jugadores brasileños -Lucas Perin y Álex Viana- no se han reincorporado aún con el grupo. Esto hace que el técnico Josan González esté aún trabajando aspectos tácticos que no están saliendo del todo fluidos como el juego desplegado con portero jugador, principal hándicap en la semifinal de la Copa de Andalucía ante el conjunto jienense.

Una parte fundamental en un equipo de fútbol sala. El juego de cinco para un club en este deporte es fundamental y tiene que estar trabajado hasta tal punto de que los jugadores sepan prácticamente de memoria dónde están el resto de sus compañeros sobre la pista e incluso qué deben hacer en cada momento. Por ello, el entrenador siempre elige a una serie de futbolistas que son los principales protagonistas para desarrollar este tipo de táctica, pero los designados por el entrenador cordobés no se han encontrado disponibles para el primer partido oficial de la temporada. De hecho, Josan González admitió tras perder ante el Jaén Paraíso Interior en el torneo autonómico que las bajas de su plantel habían condicionado la contienda y que, gracias a esto, el resultado era engañoso debido a las acciones con en el portero jugador se habían visto las carencias por tener a profesionales que no habían practicado en demasía dicha técnica.

Por otro lado, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara una nueva semana de pretemporada con la intención de seguir creciendo a base de trabajo y humildad. Y es que el técnico Josan González no ha dejado de recalcar coger ritmo competitivo y una filosofía propia es lo más importante en este tramo de preparación y no los resultados. Por ello, el entrenador cordobés sigue practicando una serie de conceptos de cara a practicarlos en los siguientes amistosos, aunque las bajas tanto por lesión como por incomparecencia -en el caso de los brasileños- hace que esta serie de acciones no se vean del todo fluidas.

Mientras tanto, el tramo de preparación sigue su curso y, después de una semana donde se han acumulado varios amistosos, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tendrá un parón para que sus piernas puedan descansar. Aun así, los chicos dirigidos por el técnico pontano solo tendrá un encuentro, pero de una dureza bestial. Los blanquiverdes viajarán el próximo día 10 de septiembre hasta Murcia para enfrentarse a un ElPozo Murcia que será claro aspirante a estar en los puestos altos de la próxima edición de la Primera División. Sin embargo y después de esta contienda, el plantel califa no se medirá a ningún otro equipo hasta el 18 de septiembre donde Doña Mencía será espectador del enfrentamiento ante el recién ascendido Manzanares. Una cita en la que Josan González espera tener ya a la mayoría del plantel a su disposición con el objetivo de seguir creciendo.