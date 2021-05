Sin pausa hacia el objetivo

Otra vez en camino. El tiempo apremia y el desenlace de la liga regular es cada vez más inminente en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por ello, no hay jornadas que perder, más allá de aquellas de pausa obligada por la Covid-19. Bien sabe de eso el Córdoba Patrimonio, que este mismo martes encara una nueva cita importante en su calendario, pues se verá las caras ante un rival directo por la permanencia. De hecho, pese a estar éste muy cerca de los puestos de play off, la enorme igualdad hace que cualquier tropiezo pueda hacer que te metas un buen lío.

Sin tregua. Ese será el sino del conjunto blanquiverde durante el primaveral mayo. Los califas, tras arrancar el mes empatando ante el Osasuna Magna Xota, un punto que será muy positivo a la larga, se miden este martes (19:45) al Industrias Santa Coloma en tierras catalanas. Antepenúltima salida de la liga regular que podría significar un nuevo paso en el objetivo hacia la salvación matemática. Y máxime cuando el día 8 (13:00) aterrizará en Vista Alegre el Levante UD.

Sin duda, es vital el duelo para los cordobeses, al tratarse de un adversario, en la teoría, de su liga. Pero ningún encuentro es fácil a estas alturas de campeonato, pues todos tienen algo en juego. La buena noticia en clave blanquiverde es que el Córdoba Patrimonio acumula ya tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota, al tiempo que Santa Coloma llegará precisamente tras una caída.

Con todo, no será nada fácil el choque en el Pabellón Nuevo. Los de Javi Rodríguez, pese a esa última derrota, están en racha, ya que tan solo han caído en uno de sus últimos seis duelos, precisamente el pasado fin de semana en un apretado choque ante el Jimbee Cartagena (6-5). Además, sin perder de vista, como mínimo, el play out, los colomenses ansían alcanzar esa octava plaza que le dé derecho a disputar los play off por el título de liga.

Josan González, al igual que sucedió en el último compromiso, no podrá contar con el lesionado Boyos, aún convaleciente de un esguince en su tobillo izquierdo. La convocatoria, pues, idéntica a la de la cita del pasado sábado. Aumentar a cuatro el número de encuentros consecutivos sin conocer la derrota, objetivo de los blanquiverdes en Santa Coloma.

Impartirán justicia los colegiados murcianos Martínez Flores y Navarro Liza. El encuentro será televisado en directo a través de LaLiga Sports TV y Onda Mezquita 7TV.