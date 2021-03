Burela, clave para confirmar la evolución

Va remontando el vuelo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Después de una más que relevante victoria en la cancha del Ribera Navarra en un partido marcado por la intensidad de ambos equipos sobre el parqué, no vale con vivir de los recuerdos. Esos tres puntos ante un contrincante directo por la salvación ya están sumados al casillero, igual que los conseguidos ante Jimbee Cartagena. El pasado pasado está, para bien o para mal. Ahora que el cuadro blanquiverde encadena dos triunfos de mérito consecutivos, la línea ascendente de resultados está trazada aunque sólo se acaba de poner el lápiz sobre el papel. Falta asentar las sensaciones para calificar de sobresaliente sus dos últimas semanas.

El despliegue físico y la capacidad defensiva fueron vitales para asegurar el salir triunfadores tras el paso de los 40 minutos en Tudela. Eso, además de muchos otros factores que se ponen en valor en el fútbol sala de elite, es lo que pondrán en liza los pupilos de Josan González para enfatizar que esto no es sólo fruto de un subidón. Que viene marcado por el trabajo cuando los resultados eran desfavorables y el descenso comenzaba a quemar demasiado. Aprovechando su paso por el norte, el Córdoba Patrimonio se trasladó desde Navarra hasta Galicia para no acumular demasiados minutos en las piernas. Por ello, además, se ejercitaron en la tarde de ayer en el Pabellón de Vista Alegre -no confundir con el de Córdoba- de cara al encuentro, que se celebrará el próximo miércoles a las 19:30 de la tarde y donde el técnico visitante no tendrá, a priori, que lamentar ninguna ausencia respecto al duelo ante Ribera Navarra.

El partido conservará, además, un aliciente más de motivación para los jugadores de la escuadra califa, pues es territorio comanche. Sin contar la temporada pasada, donde su choque no se jugó a causa de la suspensión de la temporada por el coronavirus, el Pescados Rubén Burela se ha impuesto en las dos veces que se han visto las caras en el feudo gallego. Así, con motivo de la jornada 18 de la Segunda División, Burela y Córdoba Futsal unieron por ocasión primera sus caminos y salió vencedor el equipo local por 2-1. El tanto visitante, que inauguró el electrónico, fue obra de David Leal. En la siguiente temporada, también en la división de plata, por segunda vez resultó triunfador el conjunto lucense gracias al 3-2 que imperó en el marcador. Para maquillar la derrota estuvieron los tantos de David Leal y Koseky.

Será una lucha encarnizada por evitar las posiciones del farolillo rojo. Burela precisamente ocupa el puesto de promoción, mientras que el Córdoba Patrimonio sólo le aventaja en un punto en la clasificación a sólo unas horas de disputarse el partido aplazado de la jornada 19. Será uno de esos encuentros donde los cordobeses se jugarán las castañas y, a la vez, tendrá mucho que decir en su objetivo de la permanencia. Además, ambos, en poco más de una semana, han vencido a los actuales líderes y a los terceros clasificados: Burela ante el Levante (3-1) y el Córdoba Patrimonio, ante Jimbee Cartagena (5-1). Las cartas estarán sobre la mesa y estará todo por decidir.