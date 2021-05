Manu Leal, sobre la permanencia: “Creo que nos lo merecemos”

En ocasiones, el deporte, más incluso que la vida, es ingrato. Por muchos méritos que uno haga, la recompensa no llega. Con tal sencillez puede resumirse lo ocurrido en la noche del martes en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. No le queda otra este miércoles al Córdoba Patrimonio de la Humanidad que sacudirse el polvo de una derrota injusta y dolorosa. Sobre todo porque por delante tiene un reto mayúsculo: ha de superar, en pista contraria, a uno de los más potentes rivales de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) aunque venido a menos. Básicamente porque de ello depende en gran medida lograr la permanencia en la máxima categoría sin la presión del play out. Precisamente en este objetivo piensa desde ya el plantel blanquiverde y lo hace con confianza en su trabajo y su magnífico estado de forma.

Si una voz autorizada existe en el vestuario del cuadro califal en este momento es la de Manu Leal. No sólo es el capitán del equipo sino que es historia viva del club, con más de 200 partidos a sus espaldas además. El ala lamentó después del choque con ElPozo Murcia la derrota, principalmente por lo visto en la pista. “Al final, el fútbol sala son 40 minutos. Lo hemos tenido y no ha entrado el balón. Recuerdo un palo de David (Boyos), que ha sido una lástima porque el balón se queda en la línea de gol”, expuso. “Esta última de Saura, que desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo porque igual que nos da muchas alegrías hoy lo ha tirado él”, prosiguió en relación a una falta casi penalti que el murciano no logró culminar en gol.

Pero lo más importante es la fe que el conjunto blanquiverde tiene en su potencial, ya demostrado -y con creces- durante la segunda vuelta. Rendición, nunca. Ni siquiera un mínimo descenso del estado de ánimo es posible en sus filas. “Se van tres puntos del último partido en casa. Creo que hemos hecho buen encuentro porque el equipo ha estado fenomenal, ha apretado arriba y ellos han tenido mucha efectividad”, expresó antes de abordar el futuro inmediato, lo indiscutiblemente relevante ahora. “Hemos demostrado que somos capaces de todo, de resarcirnos de cualquier situación. Vamos a ir a Jaén sabiendo que este equipo es capaz de sacar los tres puntos y afianzar de una vez la categoría, que creo que nos lo merecemos”, aseveró.

Acerca del mérito del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Manu Leal subrayó que “la segunda vuelta en casa ha sido espectacular”. E incluso hubo varias victorias de gran calado lejos de feudo propio. Sin embargo, no sirvió para rematar la permanencia definitiva -esto es evadir el play out-. Respecto de tal hecho incidió en que “es una liga muy difícil, muy competida, los de abajo están ganando”. “En otras circunstancias nos habríamos salvado ya, pero vamos a entrenar fuerte unos días más, apretar el culo porque el domingo vamos a sacar como sea los tres puntos”, agregó. Por cierto, el capitán blanquiverde tuvo palabras de agradecimiento a la hinchada. “Todo el mundo estábamos esperando ver Vista Alegre casi lleno. Sabemos que tenemos una afición increíble, que en cualquier momento va a estar con nosotros, es un jugador más y así lo notamos en la pista”, resaltó. “Estoy seguro de que vamos a tener muchas alegrías más”, quiso zanjar.