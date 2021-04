Alfonso Prieto: “Tenemos que aprovechar y no conformarnos”

Vive probablemente su mejor momento desde que milita en la máxima categoría. Más que nada porque además de continuar fuera de ella, mantiene su mayor distancia con la zona de descenso. Tanto es así que tiene encarrilada la permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Sólo necesita seguir con su ritmo actual para certificar la continuidad en la considerada mejor liga del mundo. Este último detalle es crucial para no caer en la relajación: hay mucho trabajo hecho, y bien, pero aún queda por hacer. Por tal motivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad piensa desde ya, y desde el lunes en realidad, en su siguiente encuentro. Una atención superior en esta ocasión al ser el rival el Viña Albali Valdepeñas, uno de los más potentes ante los que ha de enfrentarse el cuadro califal en adelante.

Precisamente ésta es la mentalidad con que afronta la presente semana el equipo de Josan González, tal y como deja a las claras uno de sus integrantes. Éste es Alfonso Prieto, uno de los protagonistas en el último duelo gracias a sus intervenciones bajo palos. “Ya hemos olvidado el partido ante el UMA Antequera”, asegura el guardameta del conjunto blanquiverde. Lo que sí interesa de dicho encuentro con la mirada puesta en el siguiente -que se disputa el sábado a las 19:30 en Vista Alegre, por cierto- es la continuidad de la trayectoria actual del cuadro califal. “Estamos en una dinámica muy buena. Los últimos partidos los estamos sacando todos en casa, mientras que fuera estamos compitiendo y sacando puntos”, resalta el cancerbero. Acto seguido subraya la importancia de no rebajar el rendimiento.

“Tenemos que aprovechar que en esta segunda vuelta estamos sacando más puntos y no conformarnos hasta, primero, conseguir la salvación matemática y luego, ver por qué podemos luchar”, asevera el madrileño. Para proseguir con la línea de resultados es esencial para Alfonso Prieto no perder el estilo alcanzado y demostrado durante las últimas jornadas. Sobre todo cuando el adversario es, nada más y nada menos, el aún vigente subcampeón de Liga y Copa. ¿Qué puede ser clave para superar al siempre complicado Viña Albali Valdepeñas? “Seguir la dinámica de hacer partidos muy serios desde atrás y aprovechar nuestras oportunidades”, entiende el cancerbero. “Creo que cuando no estamos acertados de cara a puerta nos cuesta mucho llevarnos los puntos y en casa tenemos la suerte de estar haciendo goles. Eso nos va a llevar a quedarnos los puntos”, argumenta.

Lo cierto es que, como bien dice Alfonso Prieto, los blanquiverdes encaran el choque con el cuadro manchego con optimismo merced a los más recientes registros. No en vano, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma más hasta ahora en la segunda vuelta que en toda la primera al completo. Y además encadena tres victorias en Vista Alegre. Parte de estos logros está en la seguridad en la portería, donde da igual quien intervenga pues hay solvencia e incluso brillantez. “El club cuenta con dos grandes porteros. Por suerte, tenemos que ver la cuestión de la portería como que somos complementarios y no sustitutivos”, afirma el madrileño en este sentido. “Cuando ha salido Cristian, ha hecho unos grandes partidos y cuando he jugado yo, he intentado hacerlo lo mejor posible”, arguye. Para concluir, aún sobre este aspecto, recalca que “se están sacando puntos, que es lo que cuenta, y tanto si juega uno como el otro, el equipo responde”.