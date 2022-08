El Córdoba Patrimonio arrancará la liga ante el Noia

Otro paso más para el arranque de la temporada 2022-23 para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Apenas unas horas después de que la plantilla blanquiverde iniciara los entrenamientos en Vista Alegre, la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer el calendario para el nuevo curso en la Primera División de fútbol sala, en la que será la cuarta campaña consecutiva para los cordobeses y que parten, además, con el ambicioso desafío de dar un paso adelante en tareas competitivas, tratando de alcanzar cotas mayores que la permanencia. Con todo, será el arranque liguero el que marque realmente las posibilidades del equipo de Josan González, en una competición que se avecina, una vez más, de altísimo nivel, con multitud de equipos que se han reforzado a conciencia para la batalla.

Así, tal y como ha especificado la RFEF, la primera parada para el Córdoba Patrimonio tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre. Allí se medirá, el fin de semana del 10 y 11 de septiembre, al Noia Portus Apostoli, equipo recientemente ascendido a la máxima categoría y al que la entidad califa ya se enfrentó (con victoria) el pasado año en una eliminatoria de Copa del Rey. Por tanto, un duelo de los que se puede catalogar como de rango similar, o incluso factible, para los blanquiverdes, que deberán hacer valer esa mayor experiencia que los gallegos en la categoría.

La primera salida tendrá lugar a la semana siguiente, el 24 de septiembre, cuando el Córdoba Patrimonio visite nada menos que el Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça, el cual defiende corona como vigente campeón de liga. La primera vuelta de la competición se cerrará el 20 de diciembre, y de nuevo a domicilio, ya que los de Josan viajarán a la pista de Viña Albali Valdepeñas, y será entonces cuando se dilucide uno de los grandes objetivos del curso, como es la clasificación para la Copa de España. La fase regular llegará a su punto final el 20 de mayo, en Vista Alegre, ante la escuadra manchega.

Las reacciones por parte del seno blanquiverde no han tardado en llegar, y el primero en mostrar su opinión ha sido el propio entrenador del equipo, Josan González, que ha querido restarle importancia al calendario. “Al final los calendarios la verdad es que pueden ser importantes”, ha comenzado afirmando, aunque también ha apuntado que “nuestra experiencia en Primera nos dice que no lo son tanto”, ya que en estos últimos años “hemos perdido puntos con equipos que, a priori, deberíamos de haber conseguido; y hemos sumado donde, en principio, deberíamos de haberlos perdido”.

Los primeros duelos del Córdoba Patrimonio de la Humanidad no serán, sin embargo, fáciles para los de Josan González, ya que en primer lugar llegara “Noia, que es un 'falso' recién ascendido que ha hecho un grandísimo equipo, con muchísimos jugadores de mucho nivel y experiencia, por lo que será un partido duro”, tal y como ya lo fue el pasado año en el enfrentamiento que tuvo su equipo en Copa del Rey. Por lo tanto, el entrenador pontano ha augurado que Noia “va a ser un equipo muy duro que estará en la zona noble y no pasará ningún tipo de apuro”. Tras los gallegos llegará el turno del FC Barcelona, campeón de todo, que también será “complicado” para los intereses blanquiverdes, aunque Josan González de nuevo ha recordado que “hay que jugar contra todos por lo que da un poco igual el orden”, por lo que es momento de ponerse “a trabajar con lo que el calendario ha deparado y no darle muchas más vueltas”.

El calendario completo puede consultarse en el siguiente enlace.