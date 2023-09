El Alzira FS, un falso novel inmerso en la necesidad

Uno de esos partidos que valen seis puntos. Ya lo avisó Josan González en la previa del duelo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que afronta su primera cita ante un rival directo por la permanencia de la categoría en Primera División. Bien es cierto que todos los encuentros son relevantes, y que sumar ante adversarios teóricamente superiores siempre es un bien muy positivo, aunque serán en los choques contra los equipos que juegan por lo mismo que tú donde los blanquiverdes deberán dar el primer paso adelante, ya que es inevitable que su primer objetivo no es otro que la salvación. Y este fin de semana será el Alzira FS el que aterrice en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, en un choque algo extraño para el club presidido por José García Román, al tratarse de un rival ciertamente desconocido para la afición, puesto que es un recién ascendido a la categoría. Eso sí, como ya ocurriera la pasada campaña con el Noia, esa condición de novel es solo una etiqueta que no corresponde al nivel del plantel valenciano.

Ambición para la vuelta a casa

Y es que el equipo de Braulio Correal ha hecho una apuesta decidida para que su andadura en la máxima categoría nacional no sea solo de paso, confirmando incorporaciones de mucho nivel como las de Fede, Humberto y Rafa Usín, jugadores internacionales y con un amplío palmarés a sus espaldas, quienes aportarán seguridad en los momentos más delicados. Igualmente, del pasado año se mantiene otro seguro de cara al gol como es Carlitos, que ya suma tres tantos en los dos primeros encuentros, además de mantener el bloque de otros jugadores decisivos en el ascenso como Gustavao, Rubi o Peiró.

Precisamente el fichaje del internacional Usín, jugador con pasado en Levante o Xota y que ha sido durante años un fijo con la selección española, fue uno de los más sonados ya que el propio Córdoba Patrimonio estuvo hasta el último momento tratando de hacerse con su fichaje, aunque finalmente éste se decantó por la oferta del Alzira. Así se ha confeccionado un bloque sólido, y cuyas aspiraciones distan mucho de la clasificación en la que se encuentran actualmente.

En los dos primeros encuentros de la temporada, los levantinos han firmado un balance positivo de ocho tantos a favor, aunque el lastre defensivo les ha hecho irse con cero puntos al encajar nada menos que doce goles. Por tanto, ese es uno de sus puntos débiles y que los cordobeses tratarán de castigar para sumar un nuevo triunfo. Con todo, esa necesidad que marca la clasificación, donde el Alzira figura en la décimo quinta posición con cero puntos, únicamente por delante del Betis, que tiene peor registro goleador, hará que los valencianos aterricen en Vista Alegre con ganas de morder y de inaugurar su casillero. Un partido de nivel y de mucha urgencia. Entre sobrevivir y sonreír.