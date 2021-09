Álex Viana: "Tenía muchas ganas de jugar en España"

Su primera experiencia en España, aunque con una calidad más que contrastada para despuntar. La adaptación de los jugadores sudamericanos siempre suele ser costosa. De hecho, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad contó con Lucas Perin a lo largo del curso pasado con la intención de que creciese a partir de esta campaña regular, siendo la temporada pasada para que se acostumbre a los ritmos del fútbol sala europeo. Sin embargo, la dirección deportiva blanquiverde optó por un fichaje nuevamente brasileño, pero con experiencia en Europa, siendo su aclimatación mucho más sencilla. Después de demostrar su calidad en los últimos partidos de pretemporada, Álex Viana ha sido presentado como jugador califal en la sede de Agrifluide junto a su presidente José García Román. El brasileño ha admitido que tenía muchas ganas de poder estar en España.

Primeramente, el presidente del club ha querido agradecer a la empresa que ha acogido la presentación del brasileño y admite que Viana ha sido uno de los fichajes que daban ese salto de calidad a una plantilla consolidada. "Quería dar las gracias a Rafa García y a Agrifuilde. Álex ha sido una de nuestras tres incorporaciones. Nuestro objetivo era consolidar el bloque del curso pasado y espero que consiga dar todo su potencial aquí en Vista Alegre". Por su parte, el brasileño -ofreciendo un fantástico español- recalca que no dudó en aceptar la oferta del club blanquiverde. "Yo siempre tenía ganas de jugar en la liga española y cuando me hablaron de Córdoba ya lo conocía. Me gustó la propuesta y encantado", asevera un jugador que agradece la acogida del vestuario y valora sus primeros minutos con la elástica califal. "Son buenas sensaciones. Me han recibido muy bien y mucho mejor de lo que esperaba".

Por otro lado, Viana se ha descrito como un jugador "completo" y subraya el papel de una afición "muy buena" que "desde el principio hasta el fin está animando". Además, Viana está contento con la confianza que le está otorgando el míster y agradece la acogida que le han hecho sus compatriotas. "Yo ya conocía a Lucas Perin y a Caio César. Estuve hablando con ellos antes de venir y son increíbles", apunta. Por último, Álex espera mucho de sí mismo y anhela igualar lo conseguido en su primera experiencia en Europa. "Me gusta hacer gol y trabajo mucho para hacerlo. Allí en Polonia estuve bien y puede hacer tanto el objetivo individual como grupal", culmina.