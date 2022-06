Acuerdo con sello de casa: Cristian Ramos y Jesús Rodríguez renuevan con el Córdoba Patrimonio

Para no perder el acento. La plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue creciendo en la antesala de la 2022-23. Y no de cualquier modo. Tras la incorporación de Pulinho, y las renovaciones de Saura, Perin y Viana, dos nuevos integrantes han sellado su continuidad una temporada más en el proyecto de Josan González. Y en este caso, además, se trata de dos integrantes fundamentales ya no solo a nivel deportivo, sino también en el aspecto filosófico de la propia entidad, que no quiere perder esa esencia local que le ha llevado a la élite del fútbol sala español. Por tanto, el club ha hecho oficial el acuerdo para las renovaciones de Jesús Rodríguez y Cristian Ramos, primer y segundo capitán, respectivamente.

De este modo, el cierre cumplirá su octava temporada en el club califal tras su llegada en el mercado invernal de la campaña 2015-16, con el equipo aún en Segunda B. Tras un último ejercicio irregular y complicado en lo personal por culpa de las lesiones, el cierre blanquiverde espera “poder agradecer toda la confiada depositada. Continuar defendiendo este escudo, así como portar el brazalete un año más, no tiene precio. Sin duda es una motivación extra para trabajar desde ya en la consecución de los objetivos. Nos esperan unos meses llenos de ilusión”.

El jugador pudo participar únicamente en diez encuentros esta pasada campaña, debido, como se ha dicho, a los problemas físicos, aunque sigue siendo una pieza fundamental en el vestuario así como en la pista para el preparador pontano.

Por su parte, el guardameta afrontará su sexto ejercicio en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al que llegó en la 2017-18, temporada del debut en Segunda División. Su incursión sí que ha sido mayor a lo largo del curso, puesto que se ha puesto bajo la meta blanquiverde en 16 ocasiones, aunque también las lesiones le han impedido tener mayor continuidad en ese apartado.

Sea como sea, el portero, igualmente, se muestra “satisfecho por la renovación, más aún en un puesto tan específico como el mío. Solo espero poder devolver con trabajo todo el cariño tanto al club como a la afición. Será todo un orgullo defender está camiseta una campaña más”.