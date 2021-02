Abierta la puerta: Darren Sidoel, el primero en salir

Comienza el baile. Tarda más de lo previsto pero arranca. El Córdoba vive, otra vez, un frenético cierre de mercado invernal de fichajes. Y no sólo por las incorporaciones que pretende, que a esta hora sólo tiene una encarrilada, sino también por las bajas que desea dar. Hasta tres salidas tienen que producirse en las horas que restan, todas ellas anticipadas durante la mañana por las ausencias de otros tantos jugadores en el entrenamiento del equipo dirigido por Pablo Alfaro. La primera de ellas es ya un hecho, al fin, después del anuncio por parte de la entidad. Se trata de Darren Sidoel, que se marcha cedido al Hércules hasta final de temporada. De esta forma, el neerlandés da por cerrado un teórico primer ciclo en El Arcángel y después de no contar con minutos más allá de la primera jornada de liga.

La baja del centrocampista era una de las que se intuían desde antes de arrancar el período que acaba este lunes a las 23:59. Básicamente porque tras estrenarse como titular con la elástica blanquiverde después no volvió a pisar el césped. Ni siquiera en la oportunidad que parecía ser la Copa del Rey. Al no participar con el resto de los integrantes de la plantilla en la sesión posterior al duelo con el UCAM Murcia, en la que sí estuvo el hasta ahora último fichaje del club, Moussa Sidibé, no eran necesarias más pistas. En las horas siguientes, vino a confirmarse su salida, después también de que Diario Córdoba adelantara las opciones existentes para ello. Una de éstas fue la que fructificó.

“La dirección deportiva del Córdoba ha llegado a un acuerdo con el Hércules para la cesión de Darren Sidoel hasta final de temporada”, informó el Córdoba unos instantes después de superar las siete de la tarde. “Desde el club le agradecemos a Sidoel su compromiso con la entidad y le deseamos suerte en su carrera deportiva”, añadió la entidad en su comunicado. Ahora la duda es si el futbolista cuenta con contrato hasta 2022 o si, por el contrario, su pertenencia al cuadro califal continúa pendiente más allá de junio. Porque cabe recordar que el neerlandés firmó con el conjunto blanquiverde por una campaña con opción a otra. Por cierto, el Hércules le incorpora después de dar la baja a dos de sus futbolistas. En concreto, abandonaron el José Rico Pérez con anterioridad Pedro Torres y Manny Rodríguez.

Darren Devlin Sidoel (La Haya, Países Bajos, 1998) recaló en el Córdoba el pasado verano -casi otoño debido a los calendarios marcados por la pandemia de Covid-19- con el aval de Juan Gutiérrez Juanito. No en vano, el director deportivo de la primera plantilla le conocía de su aventura en los banquillos europeos. El centrocampista, que también puede desenvolverse en la parcela defensiva, llegó procedente del Arda Kardzhali de Bulgaria. Su inicio en El Arcángel fue prometedor pues culminó una gran pretemporada y debutó oficialmente como titular en la fecha inaugural del Grupo IV-B de Segunda B -en duelo con el Lorca Deportiva (1-0)-. Sin embargo, y tras ser suplido al descanso en ese choque, no consiguió sumar más minutos con posterioridad.