LNFS | Radiografía de la jornada (19): los problemas crecen

Quien viviera su infancia durante finales de los ochenta y comienzos de los noventa seguro que recuerda una serie. Una entre muchas, claro está. De aquella época es, al igual que otras, Los problemas crecen, una sitcom que llegara, incluso y después, con Leonardo di Caprio. El caso es que el título de aquella historia de una familia bien sirve para expresar lo que sucede a otra hoy en día. Se trata del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que de entrada se ve abocado a ocupar plaza de descenso en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) una semana más. Pero no es un quebradero de cabeza único. Quizá ni siquiera es el más importante. No en vano, el equipo dirigido por Josan González contempla también, tras padecer su séptimo aplazamiento por la pandemia de Covid-19 de la temporada, cómo rivales directos y a los que precede se le aproximan. Son el Ribera Navarra y O Parrulo Ferrol, que toman oxígeno después de sendas victorias. Mientras, en la zona noble de la tabla el Levante arrebata, dentro de una interesante pugna, el liderato al Palma Futsal.

El Córdoba Patrimonio, en apuros sin siquiera jugar

La situación comienza a ser cada vez más compleja. Y lo cierto es que no corresponde en responsabilidad al propio club. Es más una consecuencia directa de determinadas circunstancias, como que hoy por hoy cuente con tres duelos atrasados o como que, de forma más clara en este caso, no pudiera intervenir durante el fin de semana. Dicho de otro modo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad afronta una realidad difícil tras no tener siquiera la oportunidad de competir por la victoria. La escuadra blanquiverde se topó con su séptima suspensión de la temporada, esta vez ante su visita a Burela y por detección de coronavirus en la plantilla gallega. Un hecho éste que, sucediera lo que sucediera en los demás partidos significaba continuar un tiempo más en plaza de descenso. Pero como este mal era conocido el disgusto en verdad llegó con dos de los marcadores de la decimonovena jornada de Primera de la LNFS. Básicamente, como va a exponerse a continuación, porque supone el acercamiento de dos rivales.

Peligro: vencen el Ribera Navarra y O Parrulo Ferrol

Para ser más exactos, el panorama se torna más oscuro si cabe para el cuadro califal por el doble triunfo de los conjuntos que le suceden en la tabla. Estos son a día de hoy el penúltimo y el colista. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene a su alcance la permanencia, o como mínimo el play out, ya que se sitúa con 16 puntos con sólo uno menos que hasta tres adversarios. Sin embargo, su ventaja sobre los perseguidores se reduce notablemente. Sobre todo en lo que respecta al más inmediato, un Ribera Navarra que se coloca con 15 puntos después de superar por 6-1 a un Peñíscola que se mete en serios aprietos. Por si fuera poco, O Parrulo Ferrol también toma oxígeno en esta fecha de la considerada mejor liga del mundo al imponerse a Osasuna Magna (6-3), un equipo éste que también ve el peligro cada vez más cerca. Eso sí, el conjunto gallego todavía se encuentra con cuatro por debajo.

Toma la iniciativa el Levante en la pugna por el liderato

Si caldeado está el ambiento, por decirlo de alguna forma, en la zona baja de la tabla, no menos se encuentra en la parte alta. Así es de la mano, principalmente, del Palma Futsal y el Levante. Y viceversa, con la compañía además del Jimbee Cartagena. Los dos primeros conjuntos mantienen desde el inicio del curso una interesante pugna por el liderato que vuelve a mostrar una modificación relevante en esta ocasión. Un hecho éste que tiene el añadido de la definitiva incursión del cuadro murciano. La variación esta vez supone el asalto al primer lugar de la clasificación por parte de la escuadra de Valencia, que tras vencer con no poco esfuerzo al Industrias Santa Coloma (5-4) se ubica con 38 puntos. Esto es uno más que los baleares, que cedieron ante el Barça en otro equilibrado encuentro -al menos en lo que se refiere al tanteador- (2-1). Además, los granotas tienen un choque menos, uno por recuperar tras aplazamiento por culpa de la incidencia del Covid-19. Con todo, la batalla gana en atractivo gracias al pulso que también está dispuesto a mantener la entidad departamental, con Solano, Bebé y Andresito junto con otros futbolistas. Porque los cartageneros suman ya 36 puntos y aguardan la disputa de hasta dos duelos atrasados. Ahí es nada.

Susto en el cuerpo para Osasuna Magna y Peñíscola

En territorio intermedio se hallan otros clubes, alguno de los cuales lo está de manera completamente inesperada. Dentro de la denominada zona media de la tabla, aunque relativamente cerca de las posiciones de riesgo, están Osasuna Magna, Peñíscola y Burela. Precisamente el primero de los tres conjuntos sorprende negativamente a esta altura del campeonato. Los navarros tenían opción este fin de semana de regresar a la parte alta, en cierto modo, de la clasificación y a la vez dejar aún más tocado a uno de los rivales más frágiles hasta la fecha. Sin embargo, el equipo en que actualmente milita el egabrense César Velasco cayó y quizá empieza a tener el susto en el cuerpo. Cedió ante el último, O Parrulo Ferrol (6-3). Muy parecida fue la situación, a priori y a posteriori, de la escuadra castellonense, que perdió ante el Ribera Navarra (6-1) y sigue próximo al precipicio. Cuentan ambos adversarios, respectivamente, con 18 y 17 puntos, mientras que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y sus perseguidores se ubican con 16, 15 y 12.

Drahovsky aprieta a Saldise por el pichichi

Tampoco está falta de interés otra competición. Es la paralela a la propia Primera de la LNFS y se trata de la destinada a otorgar al final de la campaña el título al máximo goleador. Se trata de otra pugna apasionante, más incluso que la vivida en la tabla, ya que no existe como en anteriores temporadas un líder claro. Con Ferrao en una línea intermedia, son Dani Saldise y Tomas Drahovsky quienes pelean por ocupar el primer puesto de la carrera por el pichichi. Lo cierto es que en esta ocasión da un paso al frente el eslovaco, que anotó dos dianas en la derrota del Industrias Santa Coloma en la pista del Levante para impedir que el jugador del Inter se marchara con el suyo ante el Real Betis. Ambos futbolistas acumulan 15 goles, que son tres más de los que tiene Alberto Saura. Porque el pívot del Córdoba Patrimonio de la Humanidad continúa en la brecha como tercer clasificado, si bien igualado ahora con 12 tantos con Esteban y Vilela, del Levante y el Palma Futsal respectivamente.