El Córdoba Femenino se complica la vida

Un nuevo tren perdido. El Córdoba Femenino sufrió una nueva derrota en Miralbaida cuando, sobre el papel tenía todo de cara para conseguir la victoria e incluso certificar el pase a la siguiente fase con dependencia de otros resultados. Las de Ariel Montenegro, que acusaron de nuevo la claridad de ideas en tres cuartos de campo, se lo jugarán todo a una sola carta en Tenerife e incluso, cuando se termine la presente fecha, estando fuera de los cuatro primeros puestos.

Con Karen Vénica y Celia Ruano de la partida, entró Yanire en el lateral izquierdo y Schell, en el extremo. Tras unos primeros minutos de tanteo, Claudia Jiménez sorprendió a todos en el 10' de partido con un golazo dentro del costado izquierdo área. Llegó la sorpresa no por su calidad, sino por la dificultad del mismo y el toque con el exterior de su bota derecha que mandó el balón a la escuadra de Carmen Gordillo, que poco pudo hacer. El cuadro blanquiverde, aun así, quiso reaccionar aunque sin demasiada eficacia ni efectividad. Celia Ruano, una de las más destacadas de las suyas en la primera mitad, tuvo la primera del cuadro blanquiverde dentro del área de castigo, pero la defensa blanquiazul rechazó el intento. Tras un libre directo de Encarni a las manos de Lucía Martín, llegó la ampliación de diferencias a cargo de Edna, que puso desde lejos un broche de oro a una gran primera parte del Málaga. Eso sí, cuando todo parecía abocado a ese 0-2 momentáneo, Aina Torres volvió a sacar a relucir su magnífica zurda y, desde la esquina, colocó en la escuadra un gol olímpico que hacía estar esperanzado al Córdoba Femenino al descanso.

Tras el tiempo de asueto, en la primera ocasión de los segundos 45 minutos, certificó el triunfo tras un fallo defensivo en cadena en el área blanquiverde. Finalmente, metió el interior María Ruiz para que el balón entrara con suspense y se diera el mismo resultado que en el partido celebrado en Málaga. El conjunto cordobesista se fue decidido al ataque ante un Málaga que esperó cómodo atrás para dejar que pasara cuanto más tiempo mejor. Se llevó un susto con un disparo al larguero de Yanire pero Lucía Martín, la guardameta del cuadro malagueño, no sufría en exceso en las acometidas blanquiverdes. Poco antes de finalizar el partido, se dio una acción surrealista que acarreará baja para la última jornada. Carmen Gordillo, tras supuesta doble falta de saque, se marchó expulsada por doble amarilla y no estará en Tenerife. Se puso Ocón bajo palos y le dio tiempo a realizar una intervención de mérito pero el marcador no se movió. Viajar hasta Tenerife sin red y con inquietud máxima sobre lo que los demás equipos puedan hacer.