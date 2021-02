Carmen Gordillo, fuera de combate cinco partidos

Un obstáculo más de cara al partido final. El Córdoba Femenino se la jugará en Tenerife ante el filial del Granadilla sin uno de sus pilares fundamentales en sus últimas tres temporadas. Carmen Gordillo, que fue expulsada en el encuentro en Miralbaida ante el Málaga Femenino (1-3), se perderá el último choque de la primera fase y los siguientes cuatro venideros. Así lo ha determinado el Comité de Competición, cuya sanción de la portera sevillana estaba pendiente de ser revisada para conocer los partidos que se perderá a partir de ahora.

La guardameta de 21 años fue expulsada en el tiempo de descuento del encuentro ante la escuadra malaguista por doble falta de saque. La colegiada Rodríguez Sabuquillo, a su vez, también recogió en su acta el insulto que profirió Gordillo a la trencilla. "Tras haber sido expulsada y antes de abandonar el campo, le pega un puñetazo al poste de detrás de la portería en señal de disconformidad y se dirige en los siguientes términos: ¡Qué hija de p***!", reza el documento de la árbitra del partido. Por ello, Carmen Gordillo se perderá los próximos cinco encuentros del Córdoba Femenino, juegue la fase de ascenso a Primera Iberdrola o lo haga por mantener la categoría en Reto Iberdrola.

De esta manera, llegará de nuevo el turno para Patricia Curbelo. Al no disponer de cambios Ariel Montenegro en el descuento del partido del pasado sábado, la tinerfeña no pudo ingresar en el terreno de juego y tuvo que ponerse bajo los palos Ana Ocón en los últimos minutos. De esta manera, Curbelo será la guardameta titular el último fin de semana de febrero en su tierra, en el que será su segundo partido disputado de la temporada. La ex del Deportivo de la Coruña ya fue incluida en el once inicial blanquiverde en su visita al Juan Grande, contra el que perdió por 2-0 y poco pudo hacer en los tantos canarios. Así, el momento de la '13' cordobesista llega en un punto clave de la temporada, en el punto de no retorno para el destino del Córdoba Femenino en esta primera fase de la segunda categoría del fútbol femenino español.