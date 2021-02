Destino Segunda A (13): en un mar de dudas

La consecución del primer objetivo es cada vez más complicada. No cede más terreno del que ya hubiera perdido pero tampoco lo recupera. Y lo que es más importante, su margen de error comienza a ser reducido en demasía. El caso es que el Córdoba está en un mar de dudas después de encadenar tres jornadas sin conocer la victoria. Así es después de sufrir, además, su segundo tropiezo consecutivo en El Arcángel al igualar con el Recreativo Granada. Un empate éste que lograra, por si fuera poco, en el tramo final del encuentro y a pesar de gozar de superioridad numérica durante más de media hora. Tal resultado significa su permanencia en la cuarta posición del Grupo IV-B de Segunda B, esto es fuera de la zona que concede plaza para la segunda fase por el play off. Pero no sólo preocupa la dinámica sino las sensaciones del equipo.

Después de completar el que probablemente fue mejor partido de la campaña, aun sin alcanzar los tres puntos, ante el UCAM Murcia, el cuadro califal mostró de nuevo una versión muy discreta. Y eso que contó con el dominio casi absoluto del balón ante un Recreativo Granada que llegaba a su feudo tras cuatro jornadas sin vencer. Es quizá el aspecto que más incertidumbre provoca en el club y en su entorno. Sobre todo por el hecho de que restan cinco partidos para concluir la primera fase del campeonato y el margen de error es cada vez más reducido. Tanto que el Córdoba está casi obligado a sumar de tres en cada uno de sus duelos para no perder antes de tiempo el tren del ascenso a Segunda A. Curiosamente, las dificultades crecen cuando los primeros de la tabla son incapaces de ganar: el Linares Deportivo cayó goleado ante el Sevilla Atlético (0-3) y el UCAM no pudo pasar del empate ante El Ejido 2012 (1-1). Mientras, el Betis Deportivo vio atrasado su choque con el Yeclano.

La sucesión de aplazamientos continúa

Son menos que en anteriores fechas pero no deja de haberlos. De hecho, el número se reduce respecto de la semana precedente. Una circunstancia ésta última que no significa sin embargo alcanzar la cifra cero en lo que va de temporada. En concreto, son cuatro los partidos aplazados en esta ocasión con motivo de casos de Covid-19 en una u otra plantilla de las que tuvieran que disputarlos. La pandemia se deja sentir en esta ocasión sobremanera en el Grupo IV-A, que también interesa al Córdoba. Dentro de esta competición no hubo opción de jugarse el Algeciras – Las Palmas Atlético ni el Recreativo – San Fernando. Mientras, en el I-B no tuvo lugar el enfrentamiento entre el Lealtad de Villaviciosa y el Numancia. Ya en el IV-B, como quedó referido, tampoco se celebró el choque entre el Betis Deportivo y el Yeclano.

Máximos aspirantes que no lo demuestran

El avance de la campaña 2020-21, todavía en su primera fase y cada vez más cerca de que ésta termine, no trae consigo una mejor situación para los teóricos máximos aspirantes al ascenso. Ocurre más bien lo contrario. De entrada, ninguno de ellos, que son los cuatro descendidos de Segunda A, se encuentra en las tres primeras plazas de sus respectivos subgrupos. Tal realidad viene a ser una demostración de que esta categoría, y mucho más en el formato del presente curso, es realmente compleja. En el Grupo I-A, el Deportivo no sólo no recupera su posición de privilegio sino que cae un poco más en la tabla. Los blanquiazules encadenan cuatro duelos sin vencer y sin ver puerta, todo desde la llegada de Rubén de la Barrera al banquillo, y se ven relegados al quinto lugar. Misma ubicación tienen el Numancia en el I-B y el Racing, en el II-A. Por último, el Extremadura se sitúa sexto dentro del V-B.

Los que se encuentran en cabeza…

Al tiempo que determinados conjuntos, entre ellos el Córdoba, luchan por escalar en sus respectivas clasificaciones para colocarse entre los tres primeros, otros siguen con sus ritmos imparables. Destacan principalmente las marchas triunfales del Ibiza y el Badajoz, sobre todo la de este último. Porque el cuadro blanquinegro suma la friolera ya de 32 puntos, lo que le hace estar virtualmente clasificado para la segunda fase en relación al play off y también con el liderato asegurado del Grupo V-B. Por su parte, los baleares mantienen con firmeza la primera posición con 30 y con ocho de ventaja sobre el segundo clasificado. El Athletic B (II-A), el Nàstic (III-A) y el San Sebastián de los Reyes (V-A) son los otros equipos al frente de sus tablas con mejores guarismos: los tres acumulan 27 puntos. Eso sí, el Algeciras, que tiene 25, está a falta de un duelo por el aplazamiento sufrido este fin de semana. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos entre paréntesis y en los casos que así sea señal de uno o más partidos menos-…

· I-A: Unionistas (25), Zamora (22, -1), Compostela (19)

· I-B: Burgos (24, -1), Valladolid Promesas (21, -1), Cultural Leonesa (20, -2)

· II-A: Athletic B (27), Real Unión (26), Amorebieta (25, -1)

· II-B: Calahorra (23), Logroñés (22), Mutilvera (22)

· III-A: Nàstic (27), Andorra (25, -1), Lleida (19)

· III-B: Ibiza (30), Alcoyano (22), Villarreal B (20)

· IV-A: Algeciras (25, -1), Tamaraceite (23), San Fernando (22, -1)

· IV-B: Linares Deportivo (24), UCAM Murcia (22), Betis Deportivo (21, -1)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (27), Rayo Majadahonda (20, -3), Internacional (19, -1)

· V-B: Badajoz (32), Villanovense (19), Don Benito (19)