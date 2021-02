Pablo Alfaro: "Tenemos la intención de que los tres puntos se queden aquí"

Volver a la senda de la victoria. Los últimos resultados del Córdoba en el tramo liguero han hecho que ocupe un lugar fuera del play off que otorga poder luchar por ascender a Segunda División. De hecho, el cuadro dirigido por Pablo Alfaro ha cosechado una dura derrota ante el Yeclano Deportivo (1-2) y un insuficiente empate frente al UCAM Murcia (1-1). Esta mala dinámica ha hecho que los blanquiverdes no tengan oportunidad de fallar en los seis partidos que restan de la primera fase. Por ello, la entidad califa debe ganar desde este mismo fin de semana ante un Recreativo Granada que llegará inmerso en una crisis deportiva. El filial nazarí han encajado cuatro derrotas consecutivas, aunque el técnico maño no quiere caer en el exceso de confianza. El entrenador del Córdoba, en su paso por sala de prensa , ha afirmado que el encuentro ante el segundo equipo granadino será muy complicado a pesar de la actual dinámica negativa. "Los únicos tres puntos que necesito son los de este domingo", explica.

Un encuentro que llega justo después de finalizar la ventana invernal. Los futbolistas que actualmente están a disposición de Pablo Alfaro serán los encargados de intentar el ascenso a Segunda División. Gracias a esto, el técnico maño ha admitido que se siente satisfecho después de este periodo de incorporaciones. "Ya ha finalizado el mercado que durante los últimos días nos ha tenido muy ocupados. Tenemos que darnos por satisfechos por la peculiaridad de este mercado y la confección de la plantilla. Quiero mandarle los mejores ánimos a Darren (Sidoel), Alberto (Salido) y Alain (Oyarzun) porque solo tengo palabras de agradecimientos hacía ellos. Han venido Ródenas, Sidibé y Nahuel y poco a poco tenemos que integrarlos. Esta temporada hay menos partidos de competición, pero aun así tenemos que ser cautos a la hora de incorporarlos. No tenían continuidad en sus clubes y tenemos que sacarle el máximo provecho, pero hay que meterlos poco a poco. Por otro lado, la renovación de Djetei y Alberto también es una buena noticia para el grupo".

Mientras tanto, el Recreativo Granada llegará a El Arcángel este domingo inmerso en una mala dinámica de resultados. Sin embargo, Pablo Alfaro no quiere que su equipo caiga en un exceso de confianza. "Es un rival que no está en su mejor momento, pero que va a poner todas sus fuerzas para revertir esa situación. Nosotros vamos con el objetivo de refrendar el juego de Murcia. Tenemos la intención de que los tres puntos se queden aquí. Tenemos que fijarnos únicamente en nuestro rival", admite un Alfaro que analiza minuciosamente al filial nazarí. "Es un equipo que tiene muchos futbolistas con buen pie y con un buen estilo combinativo. Tiene hombres arriba determinantes y que ahora mismo están en una racha que no les beneficia en nada. Nosotros no podemos despistarnos ni un solo minuto y no lo vamos a hacer". Por otro lado, el ex futbolista profesional insiste en que no se puede mirar más allá de este encuentro. "No he hecho cálculos porque los únicos tres puntos que necesito son los de este domingo. Es muy complicado sumarlo todo, por lo que tenemos que centrarnos en lo próximo que viene".

Mientras tanto, el Córdoba ha conseguido liberar espacio en su enfermería después de las altas de Javi Flores, Miguel de las Cuevas y Djetei, aunque sigue habiendo alguna duda para esta jornada. "Empezamos la semana con más preocupación, pero la única duda es la de Jesús Álvaro. Seguramente hoy tengamos un diagnóstico más certero de su posible lesión", explica un maño que alaba el trabajo de la entidad blanquiverde desde que aterrizó en la capital andaluza. "El nivel de confianza que tengo es muy alto. Desde que estoy aquí la acogida ha sido fantástica. Hay partidos que ofrecen más dificultades, pero nuestra obligación es intentar ganar siempre los tres puntos. Aun así, nunca vamos a arrollar a nadie, pero hay que estar siempre concentrados en nuestra tarea. La presión existe, tenemos que convivir con ella y disfrutarla"