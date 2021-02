González Calvo: “No hemos sido requeridos para abandonar la Ciudad Deportiva”

En principio lo que pareciera un problema importante puede serlo menos. Aunque tan sólo es una percepción personal y no tanto un hecho. Lo cierto es que el Córdoba, por ahora, no está obligado a abandonar la Ciudad Deportiva. Se trata de una posibilidad abierta por la causa defendida por Grupo Tremón, propietario de las instalaciones. Tal procedimiento se encuentra ya en la Ciudad de la Justicia, donde este lunes tuviera lugar una vista oral entre las partes que concluye, de nuevo, sin acuerdo para el uso de la infraestructura del Camino de Carbonell. Con todo, el consejero delegado de la entidad califal -a través de Unión Futbolística Cordobesa (UFC)-, Javier González Calvo, duda que sus equipos sean expulsados, por decirlo así, del lugar tanto para sus entrenamientos como para sus partidos.

Tras la cita en la Ciudad de la Justicia, González Calvo ha atendido a los medios. Lo ha hecho de la mejor forma que ha podido al producirse la ruidosa manifestación de un ciudadano al grito de “prensa española, manipuladora”. Anécdotas aparte, el dirigente blanquiverde ha transmitido en primer lugar que la vista ha terminado sin acuerdo pero a la vez tiene previsto otro encuentro con la otra parte durante estos días. “Seguiremos trabajando en ello. Ya he quedado con Tremón en vernos esta semana”, ha expresado ante la sede judicial. “Ellos han defendido lo que creen que les corresponde, que es la propiedad y la posesión del inmueble. Nosotros entendemos que la posesión, en virtud del grupo de la unidad productiva y que es firme, corresponde en estos momentos a Unión Futbolística”, ha proseguido en relación al encuentro ante el juez.

“Desde el primer momento entendimos que teníamos que llegar a un acuerdo con ellos para pagar un alquiler y lo hemos pagado desde el primer día que nos hicimos cargo de esos terrenos”, ha proseguido el consejero delegado del Córdoba. Ha sido después cuando ha aclarado la situación sobre un posible desalojo. “Nosotros no hemos sido requeridos en ningún momento, fehacientemente, para que abandonemos la Ciudad Deportiva. Por tanto, creemos que la Justicia nos dará la razón y si no, ya estamos preparados para trasladar a todos nuestros equipos a otro sitio”, ha asegurado. Acerca de este aspecto, a González Calvo se le ha preguntado más directamente si teme que la estructura deportiva del club se vea sin lugar para trabajar. “No lo creo, pero ésta es una opinión mía”, ha comentado.

Respecto de este tema, el mandatario califal ha explicado la solicitud para que, en todo caso, el Córdoba no se vea obligado a abandonar las instalaciones. “Hemos pedido subsidiariamente a su Señoría que, en caso de que se estimara la petición por parte de Tremon, se nos deje estar seis meses en la Ciudad Deportiva para seguir trabajando en la búsqueda de otros terrenos en los que nuestros equipos puedan estar cómodos”, ha expuesto. Del mismo modo, ha precisado que “en este procedimiento lo único que se ha venido a pedir a Unión Futbolística es que acredite el título por el cual está utilizando los terrenos y eso está claro, se utilizan por una sentencia judicial”. La idea, con todo, es llegar a una concordancia de posturas entre el club y la dueña de la infraestructura, lo cual, sin embargo, parece realmente difícil. “Estaría encantado de llegar a ese acuerdo, lo que pasa es que actualmente ellos tienen, por decirlo de alguna manera, la fuerza al ser los propietarios”, ha indicado en este sentido.

“Piden más de 500.000 euros al año por unos terrenos que actualmente lo primero que habría que hacer es legalizarlos. Estamos intentando hacerlo, de común acuerdo con el Ayuntamiento para que simplemente los utilizara el Córdoba”, ha continuado en su explicación. “Por eso estamos intentando regularizar de la mano tanto de Tremón como nuestra y del Ayuntamiento”, ha añadido al respecto. González Calvo ha dicho además que la cuantía exigida para el alquiler es excesiva según peritaje que el club ha solicitado. “Hemos pedido un informe de tasación a un estudio de arquitectos muy conocido de Córdoba y los números que salen son bastante diferentes”, ha apuntado. “Si no me equivoco, no llega siquiera a los 60.000 euros y nosotros incluso ya hemos ofrecido más de esa cantidad”, ha querido concluir el mandatario blanquiverde.