Diego Domínguez sigue guiando al Córdoba B

Cada vez hay menos oportunidades. El actual formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol a raíz de la situación sanitaria que vive la sociedad española ha hecho que los clubes tengan mucha más urgencia por conseguir los objetivos. De hecho y conforme las semanas pasan, los equipos cordobeses de Tercera División tienen menos oportunidades para lograr la permanencia en la cuarta categoría a nivel nacional o subir a Segunda División B. Sabiendo esto, el Pozoblanco recibía al Utrera con la intención de volver a la senda de la victoria lo antes posible. Los chicos de Emilio Fajardo encajaron una dura derrota ante el Coria (3-1) y debían sumar los tres puntos ante el conjunto sevillano si quería optar a esa sexta plaza. Mientras tanto, Ciudad de Lucena y Córdoba B tenían las mismas aspiraciones en esta jornada. Los aracelitanos recibían al Castilleja y el filial blanquiverde viajaba hasta la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para enfrentarse al Sevilla C. Ambas escuadras querían volver a conocer el triunfo después de empatar la pasada semana en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez (2-2).

Amplia victoria del Pozoblanco para seguir creyendo (4-0)

Luchando a más no poder. Esta temporada está siendo muy complicada para el conjunto pedrocheño. Durante el transcurso de la campaña, el club ha visto cómo cinco jugadores se han marchado e incluso su anterior entrenador, Javi Moreno, aceptó una oferta de un equipo de mayor categoría. Aun así, el plantel cordobés sigue trabajando para no caer a División de Honor Senior el próximo año y ha cuajado un gran encuentro ante el Utrera, rival directo para conseguir la permanencia. Los chicos de Emilio Fajardo se adelantaron al filo del descanso merced a un buen gol de Adrián Delgado. Este tanto psicológico afectó mucho a un club sevillano que no se encontró cómodo a lo largo de la segunda mitad y vio cómo el Pozoblanco fue muy superior gracias a los goles de Miguel Sánchez, León y Brian Triviño. Un triunfo que sitúa a los pedrocheños en la zona para pelear por la permanencia en Tercera División.

El Córdoba B vence gracias a una genialidad de Diego Domínguez (1-2)

El tramo final de la primera fase por parte del filial blanquiverde está siendo exquisito. Los chicos dirigidos por Germán Crespo comenzaron una nueva participación en Tercera División con muchas dudas. Sin embargo y conforme los partidos se han ido sucediendo, los califas han logrado coger la velocidad de crucero y es muy difícil que alguien le haga frente. De hecho y tras conseguir un meritorio empate ante el Ciudad de Lucena (2-2), el Córdoba B viajaba hasta tierras hispalenses para enfrentarse a un Sevilla C que compartía objetivo con los cordobeses. Tanto fue así que el filial sevillista comenzó adelantándose en los compases iniciales del encuentro, aunque el segundo equipo blanquiverde no fue desmotivado ante esta situación. Los visitantes siguieron desplegando un juego vistoso y vertical, pero el guardameta local, Ismael Falcón, salvó sus acometidas a la perfección. Aun así, un cabezazo de Alex Sánchez y una genialidad de Diego Domínguez dieron la vuelta al partido y otorgaron tres puntos importantísimos para un Córdoba B que se sitúa en la tercera posición a tan solo tres puntos del San Roque de Lepe, actual segundo clasificado del Grupo X-B.