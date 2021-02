El Ciudad de Lucena quiere ser más líder

Con un hambre insaciable. La trayectoria del Ciudad de Lucena sigue siendo meteórica en el Grupo X-B de la Tercera División. Cada jornada se postula como uno de los rivales a batir. Y no es para menos, dado su nivel. En los planes del cuadro aracelitano no hay otra idea que no sea buscar el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Por ganas, talento y proyección no será. Tampoco por el pulmón de la afición, pese a que la pandemia siga impidiendo que ese factor se sume a la carga lucentina, que quiere volver a saborear las mieles de una división superior. De momento va en camino. Y este mismo miércoles tiene otra cita transcendental para que el golpe sobre la mesa celeste se haga aún más notorio.

El pasado curso, el Ciudad de Lucena se quedó a un solo partido de la promoción, la cual consiguió un Betis Deportivo cargado de una generación brillante, algunos de ellos ya en Primera. Además, se ha demostrado que Tercera se les quedaba pequeña, pues el filial verdiblanco está peleado por el ascenso a Segunda. Ahí es nada. Sin embargo, eso queda en segundo plano para los de Dimas Carrasco, que este año quieren ser los que se hagan con esa ansiada plaza de ascenso.

En este sentido, el Ciudad de Lucena recibe en su feudo al San Roque de Lepe (miércoles, 18:00), encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada y que tuvo que suspenderse en su día por casos de Covid-19. Sin duda, un duelo que supondrá una salto significativo para el vencedor, y son los cordobeses los que quieren erigirse como dominadores del subgrupo. Más aun.

De momento, los celestes ocupan la primera posición 27 puntos y un balance de ocho triunfos, tres empates y dos derrotas. No obstante, en la cabeza de la tabla también ostenta ese mismo botín el conjunto onubense, aunque es la diferencia de goles la que mantiene al Lucena en lo más alto. Por lo tanto, vencer supondría un paso cuantitativo para hacerse con el liderato en solitario, en una semana con doble jornada en el Estadio Municipal de Lucena, puesto que el domingo recibirá al Coria (17:00), penúltimo clasificado, con la intención que refrendar el vital triunfo que pretende alcanzar este miércoles.