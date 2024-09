La victoria, ese ansiado objetivo para el Córdoba CF

No se puede denominar final cuando aún quedan más de 35 jornadas para que la temporada acabe, pero sí es cierto que este duelo ha incrementado su importancia conforme las semanas han ido pasando debido a la situación deportiva de un Córdoba CF que aún no sabe lo que es ganar en su vuelta al fútbol profesional. Es por ello que la entidad blanquiverde abre las puertas de su estadio nuevamente con la urgencia de salir de la mala dinámica en la que se ha envuelto en este primer tramo de temporada, donde tan solo ha empatado frente a Málaga CF y Burgos CF, mientras que no ha podido puntuar ante Mirandés y Elche CF.

Y es que después del duelo disputado en el Martínez Valero, la preocupación era máxima, sobre todo porque llegó justo después del cierre de mercado y aún no había suficientes argumentos para decir que la plantilla del Córdoba CF estaba preparada para afrontar la temporada en Segunda División. Esas dudas se disiparon en gran parte con el enfrentamiento ante el Málaga CF, ya que esa filosofía que tanto destacaba en Primera RFEF durante la campaña pasada volvió a aparecer, aunque sigue faltando lo más importante para dejar atrás de una vez la mala dinámica: la victoria.

Para ello, el factor El Arcángel es crucial, debido a que los blanquiverdes han mostrado su mejor versión en un coliseo ribereño que volverá a mostrar una grandísima imagen para recibir a uno de los históricos de la categoría como es el RC Deportivo de La Coruña. Aun así, el técnico Iván Ania seguirá mirando de reojo a la enfermería porque no tendrá a todos sus hombres disponibles. Después de que Isma Ruiz se mostrase en perfectas condiciones en el encuentro ante el Málaga CF, Kuki Zalazar es la única baja de manera segura hasta el momento, mientras que todo apunta a que Adilson será parte de la convocatoria tras su intervención quirúrgica durante la pasada semana.

En lo que respecta al rival, el Dépor ha exhibido músculo financiero en su vuelta al fútbol profesional, y ha añadido calidad a raudales a una plantilla que ya se mostró extremadamente competitiva el pasado año, encabezada por un Yeremay que se alza como una de las estrellas del equipo junto al incombustible Lucas Pérez. Así, los herculinos han llegado a pagar traspaso por varios futbolistas en este mercado veraniego, como Davo y Bouldini -300.000 euros cada uno-, o el caso de Charlie Patiño, por el que el Dépor desembolsó más de un millón de euros al Arsenal por la llegada del joven atacante.

Si se centra la mirada en su estilo de juego, el cuadro gallego ha optado por variar su esquema entre el 1-4-2-3-1 y el 1-4-4-2, con puntales de ataque claros como Lucas Pérez, Yeremay Hernández y Mario Soriano. Germán Parreño comenzó siendo el arquero titular de Idiakez, que en estas últimas jornadas ha optado por Helton Leite. En defensa, el excordobesista Ximo Navarro está acompañado de otro excordobesista, Pablo Vázquez, cuya pareja de baile es Pablo Martínez. David Mella suele partir desde el carril zurdo, escoltado en el centro del campo por la pareja conformada por Jurado y Villares. Por último, Mario Soriano e Iván Barbero acompañan en la lanza de ataque. Por tanto, el RC Deportivo de La Coruña llegará a El Arcángel en busca de una victoria que también le aleje de las posiciones de descenso a Primera RFEF.