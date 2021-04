El Tamaraceite construye su fortín en el Juan Guedes

Ganar en casa casi por inercia. A algunos equipos esta temporada, en Segunda B, no les ha parecido tan fácil. El hecho de que no haya público en las gradas -en ciertos tramos del curso- y lo que ello supone, además del aliciente de jugar en tu estadio, han podido afectar al rendimiento de muchas escuadras en la división de bronce. No es el caso del Tamaraceite. Los canarios, desde que iniciaron su campaña 19/20 en Tercera División, han tenido una trayectoria prácticamente inmaculada desde aquella temporada e incluyendo la presente, que significó su debut en Segunda B en toda su historia desde su formación en 1966.

Y es que el Tamaraceite ha hecho del Juan Guedes un auténtico fortín. Tanto es así que el cuadro grancanario, desde el inicio de la campaña 19/20, ha disputado 26 encuentros en su feudo y se pueden contar con los dedos de una mano los equipos que han podido llevarse los tres puntos del estadio del conjunto insular. De hecho, sólo el Tenisca -en Tercera División- y Las Palmas Atlético, en la última fecha de esta primera fase del campeonato, han podido hacerlo en el campeonato regular, a lo que se suma la victoria del Granada en enero de 2020. El solitario tanto de Antonio Puertas valió a los granadinos el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, donde llegaron a semifinales. Ni siquiera el Almería, en la anterior ronda del torneo copero, pudo batir a un equipo de Tercera División, que tuvo que alzarse con la victoria en la prórroga con diana de Asdrúbal (3-2), ex de la UD Las Palmas y actualmente en el Tamaraceite.

Al césped del Juan Guedes llegará el Córdoba CF, que ha conseguido más puntos fuera de casa que en El Arcángel. Sus victorias ante Yeclano, Lorca Deportiva, El Ejido, Real Murcia y los empates ante UCAM Murcia, Betis Deportivo, Recreativo Granada sumaron un total de 15 puntos a domicilio, mientras que, con la última derrota contra el filial bético, los números en el feudo ribereño bajan hasta los 12 puntos, sumando un total de 27 unidades. Esas casi 30 le han valido para ser quinto clasificado de diez participantes y así tener que luchar por un puesto en Primera RFEF para la campaña 2021/2022.

Para el Córdoba, que viajará a las Islas Canarias el próximo sábado para enfrentarse al duodécimo equipo canario de su historia, será un golpe de realidad, al igual que lo supuso el primer compromiso a domicilio del año pasado ante el Villarrubia. Tanto el Municipal de Villarrubia de los Ojos como el Campo Juan Guedes poseen medidas del rectángulo de juego más estrechas de lo habitual -que no sirva de excusa- y también con césped artificial -esto tampoco-. Así, tras el choque emocional que supuso quedar eliminados de la pugna por volver a la Segunda División 2 años después, el retorno a medio plazo pasará por ganar al Tamaraceite y seguir la línea hasta terminar este tramo exprés de 6 partidos.